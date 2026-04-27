Erneuter Rückschlag im Aufstiegskampf

BERICHT de SV Schmira
Erst danach wachte der SVS auf und kam deutlich besser ins Spiel. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, in dem sich die Mannschaft mehrere hochkarätige Chancen erarbeitete. Ein Treffer von Chuchra wurde wegen eines angeblichen Offensivfouls aberkannt, zudem rettete gleich zweimal das Aluminium für die Gäste – Kupfer und Richter scheiterten jeweils denkbar knapp. So ging es trotz klarer Leistungssteigerung mit einem 0:1 in die Pause.
Doch auch in Halbzeit zwei erwischte Schmira erneut keinen guten Start. In der 50. Minute erhöhte erneut Meyfarth auf 0:2, nachdem Keeper Bach und Steiger unglücklich zusammenstießen und der Ball ins eigene Netz rollte.
In der Folge wurde das Spiel zunehmend härter und hektischer, mit vielen Fouls auf beiden Seiten. Die Schmira-Elf stemmte sich jedoch gegen die Niederlage und erhöhte den Druck immer weiter. Der verdiente Anschlusstreffer fiel schließlich in der 82. Minute: I. Scharf traf per Kopf nach einer Ecke von Richter zum 1:2.
In der Nachspielzeit lag der Ausgleich noch einmal in der Luft. Richter trat in der 92. Minute zu einem Freistoß an, der scharf und präzise aufs Tor kam – doch erneut hatte das Aluminium etwas dagegen.
Am Ende steht die zweite Niederlage im Spitzenspiel und ein weiterer Rückschlag im Aufstiegsrennen. Der SV Schmira rutscht auf Platz 4 ab, doch noch ist alles drin.
Sechs Spiele bleiben – sechs Endspiele.
Restprogramm
- FC Union Erfurt III (A)
- TSV Mittelhausen (A)
- TSG Stotternheim (A)
- SG SV Empor Walschleben III (H)
- SV BS 02 Sömmerda (H)
- SV Empor Erfurt II (H) – Derby
Jetzt heißt es: Mund abputzen, Fehler abstellen und die letzten Spiele mit 100% angehen. Der Aufstieg lebt – aber nur, wenn die Mannschaft jetzt geschlossen in die Spur zurückfindet.