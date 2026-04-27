Erneuter Rückschlag im Aufstiegskampf Am Sonntag musste sich der SV Schmira in einem hart umkämpften Spitzenspiel dem FC Turbine Erfurt mit 1:2 geschlagen geben. von Patrick Hammer · Heute, 12:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joshua Hildebrandt

BERICHT de SV Schmira

Die Anfangsphase verschlief die Schmira-Elf komplett. In den ersten 20 Minuten fehlte es an Zugriff, Klarheit und Präsenz – ob durch Überforderung auf einzelnen Positionen oder zu viel Respekt vor dem Gegner. Die Gäste nutzten das eiskalt aus und gingen folgerichtig in der 20. Minute durch Meyfarth mit 0:1 in Führung. Erst danach wachte der SVS auf und kam deutlich besser ins Spiel. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, in dem sich die Mannschaft mehrere hochkarätige Chancen erarbeitete. Ein Treffer von Chuchra wurde wegen eines angeblichen Offensivfouls aberkannt, zudem rettete gleich zweimal das Aluminium für die Gäste – Kupfer und Richter scheiterten jeweils denkbar knapp. So ging es trotz klarer Leistungssteigerung mit einem 0:1 in die Pause.

Doch auch in Halbzeit zwei erwischte Schmira erneut keinen guten Start. In der 50. Minute erhöhte erneut Meyfarth auf 0:2, nachdem Keeper Bach und Steiger unglücklich zusammenstießen und der Ball ins eigene Netz rollte. In der Folge wurde das Spiel zunehmend härter und hektischer, mit vielen Fouls auf beiden Seiten. Die Schmira-Elf stemmte sich jedoch gegen die Niederlage und erhöhte den Druck immer weiter. Der verdiente Anschlusstreffer fiel schließlich in der 82. Minute: I. Scharf traf per Kopf nach einer Ecke von Richter zum 1:2.