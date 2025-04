Erneuter Rückschlag für Arminia im Abstiegskampf

Der SV Arminia Hannover hat es auch im Heimspiel gegen den SC Spelle-Venhaus nicht geschafft, die Negativserie zu durchbrechen. Die 2:3-Niederlage gegen den direkten Tabellennachbarn bedeutet nicht nur die sechste Pleite in Serie, sondern rückt die akute Abstiegsgefahr noch stärker in den Fokus. Nach einer erneut wechselhaften Leistung fehlt der Mannschaft von Trainer Henrik Larsen weiterhin die nötige Stabilität, um sich aus der gefährlichen Tabellenregion zu befreien.

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Das Spiel begann für die Gastgeber denkbar schlecht: Bereits nach rund 30 Sekunden nutzte Spelle einen Einwurf und eine unzureichende Kopfballabwehr zur frühen Führung. Zwar zeigte Arminia eine ordentliche Reaktion und kam durch Luis Prior Bautista nach einem gut vorgetragenen Angriff zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch erneut war es eine Unaufmerksamkeit in der Defensive, die das 1:2 ermöglichte.

In der zweiten Halbzeit war es zunächst Arminia, das wieder den Ton angab. Ein langer Einwurf, ein abgelegter Ball von Marc-Benjamin Klusmann und der energische Abschluss von Xelat Atalan sorgten für das 2:2 – und ließen kurzzeitig Hoffnung aufkommen. Doch ein individueller Fehler von Torhüter Pascal Geerts, der eine Flanke nicht festhalten konnte, leitete die dritte und entscheidende Gästeführung ein. Es war eine Szene, die sinnbildlich für die derzeitige Lage des SV Arminia steht: Das Team investiert viel, steht sich in entscheidenden Momenten aber immer wieder selbst im Weg.

In der Schlussphase warfen die Hannoveraner alles nach vorne. Chancen waren da – insbesondere Onur Capin hatte in der 85. Minute die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch auch dieses Mal fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Spelle-Venhaus rettete den Vorsprung mit Cleverness und gelegentlichem Zeitspiel über die Zeit und verschärfte so die Krise der Arminen weiter.