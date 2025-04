Erneuter Rassismus-Vorfall? – Weiden II & Wernberg im Gleichschritt

Die SpVgg Vohenstrauß kommt dem Klassenerhalt ein ganzes Stück näher. – Foto: Josef Trummer/Archiv

Am heutigen Sonntagnachmittag hatte die Bezirksliga Nord fünf Begegnungen zu bieten. Die SpVgg Weiden II setzte sich auswärts in Pfreimd mit 4:1 durch und verhinderte somit eine frühzeitige Meisterschaft des SV Etzenricht. Ähnlich souverän verkaufte sich der FC Wernberg. Die Elf von Adi Götz entschied das Heimspiel gegen den FV Vilseck, dem weiter der Direktabstieg droht, glatt mit 4:0 für sich.



Dagegen konnte der SV Hahnbach nicht an den guten Trend der letzten Spiele anknüpfen und verlor vor heimischer Kulisse mit 0:2 gegen die SpVgg Vohenstrauß, die ihrerseits einen Riesenschritt gen Klassenerhalt macht. Im Top-Spiel trafen der 1.FC Schlicht und der FC Weiden-Ost aufeinander. Nach 90 Minuten konnte kein Sieger ermittelt werden (1:1). Ebenfalls geteilt wurden die Punkte in der torlosen Partie zwischen dem TSV Tännesberg und der DJK Arnschwang.



Thomas Hüttner (Sportlicher Leiter 1.FC Schlicht): „In der ersten Halbzeit sind wir gut reingekommen, hatten gute Chancen und machten folgerichtig das 1:0. Wir hätten vielleicht auch das zweite Tor nachlegen müssen. Kurz nach der Halbzeit haben wir den Ausgleich kassiert. Dann hatten wir in der letzten halben Stunde einen Mann weniger, das Spiel war nun relativ neutralisiert und ging dann auch verdient 1:1 aus. Was wir aber unbedingt thematisieren wollen ist, dass unser Innenverteidiger mehrmals in der zweiten Halbzeit von einem Spieler von Weiden-Ost rassistisch beleidigt worden ist. Das haben auch zwei Spieler von uns mitbekommen. Wir haben den Schiedsrichter auch darauf aufmerksam gemacht während des Spiels. Er hat es leider nicht gehört und konnte somit nichts machen. Wir wollen das aber unbedingt thematisiert haben, weil das ein absolutes No-Go ist und mit Weiden-Ost scheinbar wiederholt vorkommt. Uns ist auch bewusst, dass es sich da sicherlich nur um einen Spieler von Weiden-Ost handelt und nicht um die ganze Mannschaft. Nur wenn uns Spieler von Weiden-Ost das Problem mit dem Spieler bestätigen, dann kann man da einfach nicht mehr wegschauen.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer SpVgg Pfreimd): „Erstmal Glückwunsch an Weiden. Unterm Strich hat die bessere Mannschaft gewonnen. Die Anfangsphase gehörte Weiden. Sie sind nach einer Ecke in Führung gegangen und hätten noch erhöhen können. Kurz vor der Halbzeit hatten wir unsere beste Phase mit vier hochkarätigen Chancen, die leider vom Torwart vereitelt oder von uns vergeben wurden. Nach der Halbzeit war Weiden wieder besser im Spiel und sie konnten sogar in Unterzahl nach einem Konter erhöhen. Leider konnten wir vorne nicht so gefährlich werden und dann haben wir nach Konter und nach einem Fehler zwei Gegentore bekommen. Mit einem Foulelfmeter konnten wir verkürzen. Die kämpferische Leistung war in Ordnung, doch leider haben wir in den wichtigen Situationen des Spiels oft falsche Entscheidungen getroffen.“







Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Für uns ist es ein ganz ganz wichtiger Sieg, obwohl es heute ein glücklicher Sieg war. Die Hahnbacher waren über 90 Minuten die überlegene Mannschaft. Wir haben uns wahnsinnig geholfen mit dem ersten Tor nach wenigen Sekunden, danach haben wir Chancen und viele Standardsituationen von Hahnbach überlebt. Mit dem zweiten Tor haben wir ein bisschen Luft bekommen und bis zur Halbzeitpause noch ein paar Chancen Hahnbachs verteidigt. In der zweiten Halbzeit hat sich das Bild nicht geändert. Wir haben bewusst defensiver gespielt und versucht das Spiel über die Zeit zu bringen. Ein paar Nadelstiche hatten wir, aber da waren wir zu inkonsequent. Die Hahnbacher waren ständig am Drücker, hatten viel Standardsituationen, aber unsere Abwehr hat es immer wieder gelöst. Wie gesagt summa summarum ein glücklicher aber sehr wichtiger Sieg für uns.“







Adi Götz (Trainer FC Wernberg): „Es war trotz des klaren Ergebnisses kein einfaches Spiel gegen einen Gegner, der um jeden Quadratzentimeter Platz gekämpft hat und demnach ist auch wenig Spielfluss aufgekommen. In der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, die Zweikämpfe anzunehmen. Wir sind mit dem ersten Angriff durch einen berechtigten Foulelfmeter in Führung gegangen und haben das 2:0 noch vor der Halbzeit drauf gesetzt, womit der Bann schon ein bisserl gebrochen war. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, die Zweikämpfe in der Box für uns entschieden und das dritte und vierte Tor nachgelegt. Wir hatten zwei Doppeltorschützen, in Abwesenheit des Kapitäns Lindner müssen halt andere Spieler die Tore machen. Unterm Strich haben wir einen souveränen Sieg eingefahren.“







Christian Ranzinger (Spielertrainer DJK Arnschwang): „Am Ende des Tages war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Tännesberg hat mehr Ballbesitz gehabt. Wir haben uns mehr auf Kontersituationen fokussiert, wovon wir definitiv auch vier bis fünf gute hatte, die wir aber leider nicht zu Ende gespielt haben. Mit ein bisschen Spielglück hätten wir das Spiel auch gewinnen können, aber am Ende des Tages ist es wie gesagt ein verdientes Unentschieden.“