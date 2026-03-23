Erneuter Kantersieg: Bornreihe zerlegt Ottersberg auch im Rückspiel

Schon im Hinspiel erzielte der SV Blau-Weiß Bornreihe gegen den TSV Ottersberg ein halbes Dutzend Tore. Dieses Kunststück gelang auch im gestrigen Aufeinandertreffen, das die Gäste nach dem Seitenwechsel in alle Einzelteile zerfielen.
Noch im ersten Abschnitt trugen beide Mannschaften zur ungewohnten Anstoßzeit von 16.30 Uhr zu einer munteren Begegnung bei. Die Tore schossen aber ausschließlich die „Moorteufel". Der aus einer Gelb-Rot-Sperre zurückgekehrte Winter-Neuzugang Justin Sauermilch erzielte das 1:0. Kurz vor der Pause legte Loris Menger nach - 2:0. Der Treffer hinterließ Wirkung bei den Wümme-Kickern. Schon in der 52. Minute stellte Menger auf 3:0. Ohnehin avancierte Ottersberg zu seinem persönlichen Lieblingsgegner. Den Dreierpack aus dem Hinspiel wiederholte er nämlich durch das 4:0 (63.). In der Schlussphase trugen sich mit Fabian Linne und Philip Bähr noch zwei Joker in die Torschützenliste ein und komplettierten damit das halbe Dutzend.
In der Tabelle kletterte der SV Blau-Weiß Bornreihe auf Rang vier und scheint bestens gerüstet für den am Samstag anstehenden Osterholzer Clasico beim VSK. Dem TSV Ottersberg wiederum trennen vor dem Heimspiel gegen Celle bereits vier Zähler vom rettenden Ufer.