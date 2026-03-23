Erneuter Kantersieg: Bornreihe zerlegt Ottersberg auch im Rückspiel

– Foto: Andreas Harneit, Rolf Schmieto

Noch im ersten Abschnitt trugen beide Mannschaften zur ungewohnten Anstoßzeit von 16.30 Uhr zu einer munteren Begegnung bei. Die Tore schossen aber ausschließlich die „Moorteufel". Der aus einer Gelb-Rot-Sperre zurückgekehrte Winter-Neuzugang Justin Sauermilch erzielte das 1:0. Kurz vor der Pause legte Loris Menger nach - 2:0. Der Treffer hinterließ Wirkung bei den Wümme-Kickern. Schon in der 52. Minute stellte Menger auf 3:0. Ohnehin avancierte Ottersberg zu seinem persönlichen Lieblingsgegner. Den Dreierpack aus dem Hinspiel wiederholte er nämlich durch das 4:0 (63.). In der Schlussphase trugen sich mit Fabian Linne und Philip Bähr noch zwei Joker in die Torschützenliste ein und komplettierten damit das halbe Dutzend.