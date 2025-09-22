Erneuter Kantersieg (9:2)

Das hatten wir uns schwerer vorgestellt, das Auswärtsspiel bei Aufsteiger Vernich, wo wir im

Vorjahr im Pokal – wie Trainer Dirk Scheer in der Vorbesprechung betonte -nur sehr glücklich

siegten. Aber am Sonntag auf dem Kunstrasen neben der Erft lief das Spiel von der ersten Minute

an auf das Tor der Einheimischen zu. Dass es fast eine halbe Stunde dauerte, ehe Morry Kaba einen

schönen Pass von Yannick Schorn im Netz unterbringen konnte, lag einmal mehr an Freund

Chancentod; der hat sich bei uns zu einer festen Größe entwickelt. Aber danach sah man den Kerl

nicht mehr. Oleks Chornyi – wieder auf Pass von Yannick – verwandelt eiskalt. Noch vor der Pause

setzt sich Sven Pohl gegen seinen Gegner kraftvoll durch – das 0:3, und Morry Kaba ist bei einem

Abpraller nach Schuss von Jonas Küpper zur Stelle – 0:4 zur Halbzeit. Danach folgt erst einmal

eine Durststrecke – und das Gegentor, um das wir mehrfach gebettelt hatten, fiel dann auch durch

einen Freistoß. Das war dann der Weckruf. Der Treffer von Yannick Schorn nach Vorarbeit von

Thomas Nonnen beendet die Hoffnungen der Grün-Weißen. Und dann wird es auch noch deutlich:

Jonas Küpper bringt einen Abpraller nach Schuss von Marlon Vogt aus spitzem Winkel ins Netz.

Dann ist Marlon selbst nach Pass von Sven zum 7. Treffer erfolgreich, dann jagt Thomas Nonnen

einen Schuss wie ein Strich in die Maschen. Zwischendurch lässt sich unsere Abwehr dann auch

mal abkochen und begleitet respektvoll zu dritt den Stürmer der Gastgeber, also 2:8, aber noch nicht

genug. In der Schlussminute zieht David Küpper mit einem Pass auf und davon, der Torwart hält

stark, doch nicht stark genug, Sven Pohl ist zur Stelle, das 2:9 ist dann der Endstand.