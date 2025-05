Erneuter Heimsieg gegen SV Oberelchingen

Den positiven Trend der letzten Spiele konnte der SVL am Muttertag gegen Oberelchingen fortsetzen. Die Begegnung begann etwas verhaltener als noch unter der Woche, wobei der SVL auch wieder von Anfang an gut in den Zweikämpfen präsent war. Mitte der ersten Hälfte war es dann Hendrik Koros der per Distanzschuss aus ca. 20 Metern die 1:0 (24.) Führung erzielen konnte. Aber auch die Gäste kamen immer wieder zu Torchancen, welche aber nicht genutzt werden konnten. Im Gegenzug dann wieder die aktuell sehr torfreudige SVL-Offensive. Simon Wörz konnte nach Steckpass auf 2:0 (35.) noch vor der Pause stellen.

In Hälfte zwei dann weiter das gleiche Bild. Lonsee sehr effektiv und Oberelchingen haderte mit der Chancenverwertung. Nach ca. einer Stunde setzte sich Sven Borst auf der linken Angriffsseite durch und bediente per feinem Pass Edi Hildermann welcher die Vorentscheidung zum 3:0 (61.) erzielen konnte. Nur wenige Minuten später dann die endgültige Entscheidung. Dani Hildermann bekam den Ball tief in der generischen Hälfte und lief parallel zum Sechzehner ein und fand mit einem gut getimten Pass den gestarteten Simon Wörz der seinen zweiten Treffer zum 4:0 (68.) markierte.