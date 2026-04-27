Erneuter Heimerfolg für die FZG von Claudio Caliendo · Heute, 10:17 Uhr · 0 Leser

Bei sommerlichen Temperaturen empfing die FZG am 21. Spieltag den FC Flehingen II. Im Vergleich zur Vorwoche nahm Trainer René Lahr eine Änderung in der Startelf vor: Ednan Masic rückte für den leicht angeschlagenen Jannic Petri ins Team. Von der ersten Minute an war klar, in welche Richtung dieses Spiel gehen würde. Unsere Mannschaft übernahm sofort die Kontrolle und erspielte sich bereits in der Anfangsphase zahlreiche hochkarätige Chancen. Doch wie so oft in den vergangenen Wochen ließ die Chancenverwertung zunächst zu wünschen übrig. Trotz klarer Überlegenheit dauerte es bis zur 31. Minute, ehe der Bann endlich gebrochen wurde: Philipp Kaaz traf zur hochverdienten 1:0-Führung. Bis zur Pause ergaben sich weitere Möglichkeiten, doch es blieb beim knappen Vorsprung.

Zur zweiten Halbzeit brachte die FZG frischen Wind ins Spiel: G’Haribi, Schmidt und Petri kamen für Locher, Masic und Stumpf. Zunächst geriet der Spielfluss etwas ins Stocken, doch die Mannschaft behielt die Kontrolle und ließ defensiv weiterhin nichts anbrennen. In der 61. Minute folgte dann die Vorentscheidung: Jannic Petri erzielte mit seinem 21. Saisontreffer das 2:0. Dieser Treffer wirkte wie ein Startschuss – die FZG spielte nun wieder zielstrebiger nach vorne. Nach überragender Vorarbeit von Max Zummermann traf erneut Jannic Petri in der 75. Minute. Nur wenig später erhöhte Christopher Oberst auf 4:0, was zugleich den Endstand bedeutete.