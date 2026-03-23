Erneuter Heimerfolg der FZG von Claudio Caliendo · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

Ausgangslage:

Am Sonntag empfing die FZG Münzesheim die zweite Mannschaft des 1. FC Bruchsal. Als Tabellenführer traf man dabei auf das Schlusslicht aus Bruchsal – die Rollen schienen im Vorfeld klar verteilt. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass solche Voraussetzungen nicht immer entscheidend sind. Im Vergleich zur Vorwoche wurde die Startelf leicht angepasst: Joshua Locher und Jonas Groß rückten für die verhinderten Philipp Kaaz und Simon Schuh in die Mannschaft. Spielverlauf:

Von Beginn an dominierte die FZG das Spiel und setzte die Gäste früh unter Druck. In der 19. Minute fiel folgerichtig der Führungstreffer: Joshua Locher traf halbrechts aus rund 18 Metern ins lange Eck. Wenig später musste Marcel Franke angeschlagen vom Feld, für ihn kam Rouven Stumpf in die Partie. Nach schöner Vorarbeit von Felix Schmidt erhöhte Jannic Petri in der 27. Minute auf 2:0. Nur sieben Minuten später baute Christopher Oberst die Führung mit seinem 12. Saisontor auf 3:0 aus. Der Gast aus Bruchsal blieb bis dahin ohne nennenswerte Torchance, kam jedoch in der 37. Minute überraschend zum Anschlusstreffer. Die FZG ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und stellte durch einen weiteren Treffer von Jannic Petri kurz vor der Halbzeit den alten Abstand wieder her (4:1).

Zur Pause nahm die FZG erneut zwei Wechsel vor: Rouven Stumpf, der in der ersten Halbzeit aufgrund einer blutenden Nase zwischenzeitlich durch Cedric Manz ersetzt worden war, kehrte für Felix Schmidt zurück ins Spiel. Zudem ersetzte Sami El Gharibi in der Innenverteidigung Jonas Groß. Auch in der zweiten Hälfte blieb Münzesheim spielbestimmend. In der 67. Minute erhöhte René Lahr per direkt verwandeltem Freistoß sehenswert auf 5:1. Die letzten beiden Treffer erzielte erneut Jannic Petri, der damit sein persönliches Torekonto auf 16 Saisontreffer ausbaute. Fazit:

Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und überzeugte sowohl defensiv als auch offensiv. Mit einer noch besseren Chancenverwertung hätte der Sieg sogar höher ausfallen können /müssen.