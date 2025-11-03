Erneuter Führungswechsel, junge Arminen jubeln, Saxonia-Misere hält an

Der SSV 80 Gardelegen ist zurück an der Tabellenspitze der LOTTO-Landesliga Nord. Der SSV nutzte die Ottersleber Niederlage und setzte sich mit einem 3:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den Oscherslebener SC auf Platz eins. Dabei jubelte am Sonnabend zunächst der Gast aus der Börde über den Führungstreffer durch Floralb Daxha (7.). Doch Clemens-Paul Berlin (14.), Florian Scheinert (56.) und Mika Helmuth (90.+2) kippten die Begegnung von 146 Zuschauern zugunsten des Verbandsliga-Absteigers. Dieser steht nun je zwei Zähler vor Ottersleben und Oschersleben ganz oben.

Zum ersten Mal überhaupt nach der Wende standen sich der SV 09 Staßfurt und der SV 08 Baalberge am Sonnabend in einem Liga-Duell gegenüber. Dieses wurde vor 71 Zuschauern schlussendlich eine klare Angelegenheit. Begünstigt von einem Baalberger Platzverweis kurz nach der Pause siegten die Staßfurter am Ende mit 6:0. Doppelpacker Robert Lampe, Nick Pumptow, Max Dittwe, Dustin Abresche und ein Eigentor sorgten für die Treffer.

Als lachender Dritter hatte der VfB Ottersleben am vorherigen Wochenende die Tabellenspitze der LOTTO-Landesliga Nord übernommen. Diese musste das Team von Oliver Malchau am Sonnabend allerdings wieder abgeben. Trotz zweifacher Führung unterlag der VfB dem Ummendorfer SV zu Hause mit 2:3. Dabei sorgte Christopher Garz erst in der 86. Minute für den Ausgleich der Gäste - und Jack Schubert in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+4).

Ohne Punkte musste sich der SV Preussen Schönhausen am Sonnabend auf die 172 Kilometer lange Heimreise aus Ilsenburg begeben. Dabei sorgte Kari Zepernick mit einem Blitzstart in der ersten Minute zunächst für die Pausenführung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel drehten jedoch Devin Günther (49.), Theo Palka (51.) und Carlos Daniel Sousa e Silva (80.) die Partie zugunsten des FSV Grün-Weiß Ilsenburg.

Die Reise in den Harz hat sich für den Osterburger FC am Sonnabend gelohnt. Beim SV Stahl Thale feierte die Mannschaft von Trainer René Fleck ihren vierten Sieg - angeführt von Doppelpacker Konrad Sperling. Für die späte Entscheidung sorgte dann Martin Muhl mit einem Konter.

Für den FSV Saxonia Tangermünde geht die Misere in der LOTTO-Landesliga Nord weiter. Seit dem 20. September wartet der "Rote Adler" auf einen Dreier. In dünner Besetzung setzte es bei Union Schönebeck am Sonnabend die vierte Niederlage - und eine deutliche noch dazu. Angeführt von Doppelpacker Marcus Wolkenstein und Dreierpacker Sven Pindur ließen die Schönebecker kaum Zweifel am fünften Saisonsieg aufkommen.

Nach dem Überraschungserfolg aus der vorherigen Woche (2:1 gegen Gardelegen) hat der SV Fortuna Magdeburg II am Samstag gleich den nächsten Dreier eingefahren. Beim TuS Schwarz-Weiß Bismark feierte die Fortunen-Reserve den Saisonsieg Nummer vier. Einziger Torschütze der Partie war Ibrahima Ndiaye bereits in der zehnten Minute.

Im Kellerduell der LOTTO-Landesliga Nord hat der SV Arminia Magdeburg am Sonnabend für klare Verhältnisse gesorgt. Mit gleich sechs A-Junioren im Aufgebot - davon fünf in der Startelf - siegten die Arminen mit 5:1 gegen das Schlusslicht SV Irxleben. Dabei schnürte mit David Assner einer der U19-Jungs einen Doppelpack. Außerdem sorgte Herren-Debütant Benjamin Hättasch mit einem Distanzschuss für den Schlusspunkt. Zur Garde der A-Junioren beim neuen Tabellenelften zählten am Sonnabend auch Torhüter Jerrit Schünemann, Lucas Barth, Maximilian Louis Kranz sowie der eingewechselte Lio Kühl.

