Karim El Gourari von Fortuna Mombach (rechts) läuft dem Bretzenheimer Ole Wächtersbach davon. Die Partie endet allerdings ohne Mombacher Treffer. Foto: Stefan Sämmer

Erneuter Führungswechsel in der Bezirksliga In der Bezirksliga Rheinhessen verliert der VfR Nierstein die Tabellenspitze wieder +++ Fortuna Mombach weiter im Tief Verlinkte Inhalte BZL Rheinhessen TSG Bretzenh II Saulheim Marienborn II Nierstein + 12 weitere

Rheinhessen. Überraschungs-Tabellenführer VfR Nierstein ist die Pole Position in der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen schon wieder los. Nach dem 1:1 bei TuS Marienborn II mussten die Kicker von der Bachgasse Vizemeister SV Horchheim (4:0 beim VfL Gundersheim) den Platz an der Sonne überlassen. Aussichtsreich im Rennen liegen SV Guntersblum, TSG Bretzenheim 46 II und SKC Barbaros Mainz, die am sechsten Spieltag alle gewannen und bei denen der Trend nach oben zeigt. Dagegen wartet Landesliga-Absteiger FC Fortuna Mombach weiter vergebens auf eine nachhaltige Besserung der Lage – bei der 0:4-Niederlage auf eigenem Platz gegen die Bretzenheimer „Zweite“ war das Team von Trainer Milan Dobrijevic am Schluss chancenlos.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 15:00 Uhr FC Fortuna Mombach Fort Mombach TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh II 0 4 Abpfiff „Es hat ein wenig gedauert, bis wir den Gegner geknackt haben“, sagte TSG-Teammanager Volker Müller. „Nach unserem 1:0 haben wir allerdings eindeutig dominiert und der Fortuna bis zum Spielende nicht den Hauch einer Chance gelassen.“ Das Stenogramm: 0:1 Jan Schlegl (37.), 0:2 Leander Rosinus (41.), 0:3, 0:4 Jonas Gangl (44., 70./Foulelfmeter). Zuschauer: 60.

„Ein Kampfspiel auf dem schweren Rasenplatz“, berichtete Hakan Akcay, Sportlicher Leiter bei Barbaros. „Die Jungs haben alles gegeben und wollten unbedingt die drei Punkte mitnehmen. Auch wenn es zum Ende hin etwas hektisch auf dem Platz wurde, hat unsere Mannschaft einen klaren Kopf bewahrt und nichts mehr zugelassen.“ Tor: 0:1 Joseph Meier (47.). Zuschauer: 100.

„Ein gerechtes Unentschieden in einem intensiven, aber jederzeit fairen Derby vor 200 Zuschauern“, resümierte Nieder-Olms Vorsitzender Christoph Loré. „Ich würde – nicht ganz neutral – sagen, dass wir dem Sieg näher waren.“ An hundertprozentige Chancen seiner Jungs konnte sich Loré allerdings nicht erinnern. Zornheims Spielertrainer Fabian Meurer antwortete auf die Frage, was seiner Elf zum Dreier gefehlt hatte: „Es war ein sehr verhaltenes Derby mit einem geringen Spieltempo. Wir haben es im Anlaufen nicht geschafft, Druck aufzubauen und sind im Aufbau erst in der zweiten Halbzeit hinten rausgekommen.“

„Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden“, befand TuS-Co-Trainer Philip Spieckermann. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns fast neutralisiert und hätten jeweils am Ende noch ein Tor schießen können. In der ersten Hälfte fangen wir ein total unnötiges Tor in der zweiten Minute und vergeben dann auch kurz darauf einen Elfmeter.“ Nach Foul an Ahmed Sirin scheiterte Marienborns Armin Paulus vom Punkt (5.). „Leider sind wir dann auch noch zu jung und zu unerfahren, um uns in kurzer Zeit aus zwei Negativerlebnissen rauszukämpfen“, konstatierte Spieckermann. Niersteins Coach Nico Augustin: „Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht und waren dem Siegtreffer näher. Es hätte gerne mehr als nur der Punkt sein dürfen.“ Enttäuschung verspüre er in seinem Innern allerdings nicht. Tore: 0:1 Tweety Aaron Nkwane (2.) 1:1 Nazar Khalymivskyi (41.). Zuschauer: 150.

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung mit viel Leidenschaft und Ordnung gegen den Ball“, berichtete Hassia-Trainer Steffen Reischmann. „Wir haben die Treffer zum richtigen Zeitpunkt gemacht und wenig zugelassen.“ Fontana-Coach Maciek Debinski war unterdessen unzufrieden: „Wir waren gegen den Ball zu weit weg von den Männern und einen Schritt zu langsam. In Ballbesitz waren wir zu passiv – und die Laufbereitschaft war nicht wie gewohnt.“ Torfolge: 1:0 Yannis Berg (33.), 2:0 Theo Schwettmann (56.). Zuschauer: 100.