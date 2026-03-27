Erneuter Führungswechsel im Nordschwarzwald? Sulz unter Zugzwang Bezirksliga Nordschwarzwald: Der 19. Spieltag verspricht wegweisende Partien im Aufstiegsrennen und im Tabellenkeller. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steht am 19. Spieltag die neu gewonnene Tabellenführung des VfR Sulz auf dem Prüfstand. Nach der jüngsten Wachablösung an der Spitze rücken die Verfolger eng zusammen, während am Ende des Tableaus der Kampf um den Klassenerhalt an Intensität gewinnt. Die sportliche Ausgangslage verspricht sachliche, aber spannungsgeladene Auseinandersetzungen, bei denen jeder Punkt über den weiteren Saisonverlauf entscheiden kann.

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Morgen, 15:30 Uhr SV Gültlingen Gültlingen VfR Sulz VfR Sulz 15:30 PUSH

Das Wochenende wird mit einem Topspiel eröffnet. Der neue Tabellenführer VfR Sulz (38 Punkte) gastiert beim Tabellenvierten SV Gültlingen (29 Punkte). Sulz will den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Gechingen verteidigen, doch die Gastgeber aus Gültlingen erwiesen sich bereits im Hinspiel als Stolperstein: Damals unterlag Sulz mit 1:3. Für den Spitzenreiter geht es darum, die gezeigte Konstanz zu bestätigen und sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Eutingen SV Eutingen SG Dornstetten Dornstetten 15:00 PUSH

Im Mittelfeld treffen der SV Eutingen und die SG Dornstetten aufeinander. Eutingen belegt mit 25 Punkten den neunten Rang, während Dornstetten mit 23 Zählern auf Platz elf folgt. Die Gäste aus Dornstetten konnten das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden. Beide Teams benötigen einen Sieg, um sich weiter von der gefährdeten Zone abzuheben und die Saison im gesicherten Bereich fortzusetzen.

Ein klassisches Kellerduell findet in Dornhan statt. Die TSF Dornhan (15 Punkte) empfangen auf dem vorletzten Platz die SG Ahldorf/Mühlen, die mit 18 Punkten auf dem 14. Rang steht. Im Hinspiel dominierten die Ahldorfer mit einem deutlichen 4:1-Erfolg. Für Dornhan ist dieses Spiel von existenzieller Bedeutung, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren, während die Gäste einen direkten Konkurrenten distanzieren könnten.

Der Tabellendritte SV Wittendorf (31 Punkte) empfängt die SG Oberreichenbach/Würzbach (26 Punkte). Wittendorf hat ein Spiel weniger als das Spitzenduo absolviert und könnte mit einem Heimsieg den Druck auf Gechingen und Sulz massiv erhöhen. Das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die Wittendorf knapp mit 3:2 gewann. Oberreichenbach hingegen will den siebten Tabellenplatz festigen und den Anschluss nach oben wahren.

Für das Tabellenschlusslicht TSV Möttlingen (8 Punkte) wird die Aufgabe gegen den 1. FC Altburg (28 Punkte) schwer. Altburg belegt derzeit den fünften Rang und geht als klarer Favorit in die Partie, nachdem man bereits das Hinspiel souverän mit 4:1 gewonnen hatte. Möttlingen steht unter immensem Zugzwang, um in der Tabelle noch einmal Boden gutmachen zu können.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Althengstett Althengstett FV GW Ottenbronn Ottenbronn 15:00 PUSH

In Althengstett kommt es zum direkten Nachbarschaftsduell. Der SV Althengstett steht mit 23 Punkten auf Platz zehn, während der FV GW Ottenbronn mit 20 Punkten auf Rang 13 nur knapp über den Abstiegsplätzen rangiert. Ottenbronn gewann das Hinspiel mit 2:0 und hofft auf eine Wiederholung dieses Erfolgs, um die eigene Situation im Abstiegskampf zu entspannen. Althengstett hingegen könnte mit einem Heimsieg einen großen Schritt in Richtung Tabellenmitte machen.

Die Sportfreunde Gechingen müssen nach dem Verlust der Tabellenführung (36 Punkte) bei der SGM Felldorf/Bierlingen (26 Punkte) antreten. Gechingen darf sich keinen weiteren Punktverlust erlauben, um den Kontakt zu Sulz nicht abreißen zu lassen. Dass die SGM ein unangenehmer Gegner ist, zeigte das Hinspiel, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Gastgeber auf Rang acht werden erneut versuchen, dem Favoriten Paroli zu bieten.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Baiersbronn Baiersbronn VfL Nagold VfL Nagold II 15:00 PUSH