Erneuter Führungswechsel! Ettmannsdorf patzt, Nabburg zieht vorbei

Mit einer kämpferisch tadellosen Vorstellung brachte die SG Silbersee (links) den bisherigen Leader Ettmannsdorf II zu Fall. – Foto: Marco Schmidt

Am drittletzten Spieltag kam es in der Kreisliga West zu einem erneuten Bäumchen-wechsel-dich an der Tabellenspitze! Jetzt wieder die Nase vorn hat der TV Nabburg. Die Egeter-/Stoykov-Truppe nutzte den Ausrutscher des SV Schwandorf-Ettmannsdorf (1:3-Niederlage bei der SG Silbersee). Und überholt den Titel-Rivalen dank eines eigenen 3:0-Sieges in Schmidgaden. Vor dem direkten Abstieg steht der TSV Nittenau, nachdem er gegen den Vorletzten SV Diendorf (vier Punkte voraus) daheim nicht über ein torloses Remis hinauskam.



Der TSV Detag Wernberg konnte sich am Samstag vor 130 Zuschauern klar den Heimdreier gegen den TSV Dieterskirchen sichern. Emil Kitzmann brachte die Hausherren in der 29. Minute in Front und Noel Schwägerl erhöhte noch in der ersten Hälfte (41.). In der 51. Minute landete Simon Wurdack einen weiteren Treffer für den TSV Detag Wernberg und Noel Schwägerl netzte in der 68. Minute erneut ein, das 5:0 fiel durch Marko Kostic, der den Elfmeter gekonnt versenkte, die Gäste konnten in der 90. Minute durch Bastian Zimmerer noch einen Ehrentreffer in der Partie landen. Schiedsrichter: Chaitanya Joshi, Ameya Joshi, Lukas Höcherl







Keine Chancen verwerten konnte der TSV Stulln am vergangenen Samstag. Stattdessen nahm die DJK Dürnsricht-Wolfring vor 150 Besuchern die Punkte mit nachhause. Noch in der ersten Halbzeit landete Matthias Gresser das 1:0 für die Gäste und Patrick Lippert besiegelte den Dreier in der 85. Minute. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Marco Daucher, Andreas Köstlmeier







Ein torloses Remis gab es für die 70 Zuschauer am vergangenen Spieltag beim SV Kemnath a.B., der den FC OVI-Teunz zu Gast hatte. Schiedsrichter: Markus Rampp, Konstantin Laußer, Niklas Linhart







Einen Coup landete die SG Silbersee 08 mit einem Heimdreier über den bisherigen Tabellenersten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II vor 150 Besuchern. Mit einem Elfmeter, dankend angenommen von Simon Gerhardinger, gingen die Hausherren in der achten Minute in Front. Tobias Jobst sorgte in der elften Minute für Ausgleich, doch Simon Gerhardinger brachte die Gastgeber in der 31. Minute erneut in Führung. Den Heimsieg besiegelte Julian Ringelstetter mit seinem Treffer zum 3:1 in der 73. Minute. Schiedsrichter: Leon Anzer, Timmy Joe Schlesinger, Fritz Bettel.



Einen Coup landete die SG Silbersee 08 mit einem Heimdreier über den bisherigen Tabellenersten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II vor 150 Besuchern. Mit einem Elfmeter, dankend angenommen von Simon Gerhardinger, gingen die Hausherren in der achten Minute in Front. Tobias Jobst sorgte in der elften Minute für Ausgleich, doch Simon Gerhardinger brachte die Gastgeber in der 31. Minute erneut in Führung. Den Heimsieg besiegelte Julian Ringelstetter mit seinem Treffer zum 3:1 in der 73. Minute. Schiedsrichter: Leon Anzer, Timmy Joe Schlesinger, Fritz Bettel. Zum ausführlichen Spielbericht dieser Begegnung...



Ebenfalls mit einem torlosen Remis trennten sich der TSV Nittenau und der SV Diendorf. 120 Fans sahen ein kampfbetontes Kellerduell, in dem keines der beiden Teams den entscheidenden Lucky Punch setzen konnte.. Schiedsrichter: Maik Kreye, Manfred Piehler, Mario Bauer







Der 1. FC Schmidgaden musste sich am Sonntag vor 110 Zuschauern gegen den angereisten TV Nabburg klar geschlagen geben. In der 58. Minute brachte Nico Sporer die Gäste in Front, Ralf Egeter erhöhte in der 75. Minute und in der 79. Minute besiegelte Nico Sporer durch einen weiteren Treffer die Maximalausbeute für den TV Nabburg. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Christian Stockhofe, Cedric Dirschl







Jeweils einen Punkt konnten sich der SV Haselbach und der SC Katzdorf vor 150 Schaulustigen im torlosen Remis vom 24. Spieltag sichern. Eine Zeitstrafe für Manuel Kraus in der 90. Minute vom SC Katzdorf gab es, doch auch diese sollte keine Tore nach sich ziehen. Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Erich Krumbholz, Steven Bischoff