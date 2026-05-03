Erneuter Führungswechsel an der Spitze - Vierkampf um Ligaverbleib

Es hat wieder ordentlich gescheppert auf den Sportplätzen der Region. 38 Tore sprechen für sich. Fünf dieser Tore fielen alleine in der 90.ten bzw. in der Nachspielzeit. Alle 14 Mannschaften haben mindestens einmal getroffen. Und neben dem Führungswechsel an der Spitze kehrt auch wieder Spannung in den Abstiegskampf hinein. LIEBEN WIR!
An der Tabellenspitze steht jetzt wieder der TuS Chlodwig Zülpich II, der sein Heimspiel gegen Frauenberg mit 3:1 gewann. Das es zum erneuten Positionstausch ganz oben so gekommen ist, ist vor allem dem SSV Weilerswist zu verdanken, der den bisherigen Spitzenreiter SG Dahlem-Schmidtheim mit 5:1 deutlich in die Schranken verwies. Vier Spielrunden vor dem Saisonende spitzt sich die Lage ganz oben weiter zu. Zülpich hat jetzt wieder den Vorteil auf seiner Seite, doch Dahlem-Schmidtheim wird wieder auf einen neuerlichen Ausrutscher hoffen....und dann vermutlich da sein.
Spannend geht es auch im Tabellenkeller zu. Dies ist vor allem dem geschuldet, das Vernich (3:2 über Sötenich) und Lommersum (4:3 in Schönau) wichtige Lebenszeichen senden. Beide haben wieder Boden gegenüber Schöneseiffen gutgemacht. Der SVS verlor sein Heimspiel gegen Mechernich mit 1:2 und ist Dritter im Abstiegsbunde. Die vierte Mannschaft mit Sorgen sind die Sportfreunde DHO, die beim 1:5 gegen Golbach weiteren Boden einbüßten. Neben Mechernich und Golbach ist auch der SV Nierfeld ein Gewinner der unteren Tabellenregion. Die Scheer-Elf schlug Flamersheim/Kirchheim mit 4:3 und ist weiter auf dem Vormarsch ins gesicherte Mittelfeld.
Das sind die Spieltagsfakten mit 38 Toren:
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SV Frauenberg 3:1
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Robin Ritz, Milian Mäurer (64. Marius Lepartz), Leon Seeberger (46. Dave Dahlmann), Jakob Raudszus (73. Tamino Mäurer), Jakob Fischer (88. Sebastian Esser), Lukas Bungart, Daniel Esser, Fabian Schmitz, Marcel Blum, Dominik Spies - Trainer: Marc Altendorf
SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Yannik Hergarten (84. Leon Vohsen), Pascal Schröder, Justin Brams, Wesley Schleicher, Julian Crombach, Marcel Motz, Jan Tornow, Ben Huthmacher (84. Thomas de Vries), Can Yasin Arigan (72. Jan-Paul Pietrzyk), Sebastian Kaiser - Trainer: Marcel Timm
Schiedsrichter: David Hilgers - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Fabian Schmitz (12.), 2:0 Dominik Spies (57.), 2:1 Can Yasin Arigan (67.), 3:1 Daniel Esser (83.)
Das Führungstrio der Torjägerliste setzt sich weiter ab. Ganz oben steht jetzt allein Max Hofmann (Golbach), der einen Hattrick in Derkum schnürte und nun 24 Ligatore erzielt hat. Knapp dahinter steht Schönaus Tim Breuer, der seine Ladehemmung mit zwei Toren ablegte und nun 23 Tore auf dem Konto hat. Ebenfalls doppelt traft Paul Doppelfeld. Der Stürmer der Männer aus FlaKi bringt es nun auf 18 Meisterschaftstore. Auch der neue Viertplatzierte Arber Kryeziu langte heute zwei Mal hin. Der Vernicher steht jetzt bei 16 Saisontoren.
Das Ranking der besten Torschützen
1. Max Hofmann (SSV Golbach): 24
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 23
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 18
4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16
5. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
5. Jens Knebel (SV Sötenich): 15
5. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 15
8. Martin Schmitz (SV Sötenich): 14
9. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 13
9. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 13
9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 13
9. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 13
9. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 13
Dieses Mal war es wieder keinem Torhüter vergönnt seinen Kasten sauber zu halten. Demnach bleibt hier alles beim Alten.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2
4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
4. Aaron Zander (SV Sötenich): 2
10. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1
10. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
10. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
10. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
10. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
10. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
10. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.