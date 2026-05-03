 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Erneuter Führungswechsel an der Spitze - Vierkampf um Ligaverbleib

So lief der 22. Spieltag der Kreisliga A

von rb · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser
Da war Schöneseiffens Fußballwelt noch in Ordnung - Trainer Heiko Zimmer (l.) herzt seinen 1:0 Torschützen Daniel Schmidt
Da war Schöneseiffens Fußballwelt noch in Ordnung - Trainer Heiko Zimmer (l.) herzt seinen 1:0 Torschützen Daniel Schmidt – Foto: Rocco Bartsch

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Es hat wieder ordentlich gescheppert auf den Sportplätzen der Region. 38 Tore sprechen für sich. Fünf dieser Tore fielen alleine in der 90.ten bzw. in der Nachspielzeit. Alle 14 Mannschaften haben mindestens einmal getroffen. Und neben dem Führungswechsel an der Spitze kehrt auch wieder Spannung in den Abstiegskampf hinein. LIEBEN WIR!

An der Tabellenspitze steht jetzt wieder der TuS Chlodwig Zülpich II, der sein Heimspiel gegen Frauenberg mit 3:1 gewann. Das es zum erneuten Positionstausch ganz oben so gekommen ist, ist vor allem dem SSV Weilerswist zu verdanken, der den bisherigen Spitzenreiter SG Dahlem-Schmidtheim mit 5:1 deutlich in die Schranken verwies. Vier Spielrunden vor dem Saisonende spitzt sich die Lage ganz oben weiter zu. Zülpich hat jetzt wieder den Vorteil auf seiner Seite, doch Dahlem-Schmidtheim wird wieder auf einen neuerlichen Ausrutscher hoffen....und dann vermutlich da sein.

Spannend geht es auch im Tabellenkeller zu. Dies ist vor allem dem geschuldet, das Vernich (3:2 über Sötenich) und Lommersum (4:3 in Schönau) wichtige Lebenszeichen senden. Beide haben wieder Boden gegenüber Schöneseiffen gutgemacht. Der SVS verlor sein Heimspiel gegen Mechernich mit 1:2 und ist Dritter im Abstiegsbunde. Die vierte Mannschaft mit Sorgen sind die Sportfreunde DHO, die beim 1:5 gegen Golbach weiteren Boden einbüßten. Neben Mechernich und Golbach ist auch der SV Nierfeld ein Gewinner der unteren Tabellenregion. Die Scheer-Elf schlug Flamersheim/Kirchheim mit 4:3 und ist weiter auf dem Vormarsch ins gesicherte Mittelfeld.

Das sind die Spieltagsfakten mit 38 Toren:

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SV Frauenberg 3:1
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Robin Ritz, Milian Mäurer (64. Marius Lepartz), Leon Seeberger (46. Dave Dahlmann), Jakob Raudszus (73. Tamino Mäurer), Jakob Fischer (88. Sebastian Esser), Lukas Bungart, Daniel Esser, Fabian Schmitz, Marcel Blum, Dominik Spies - Trainer: Marc Altendorf
SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Yannik Hergarten (84. Leon Vohsen), Pascal Schröder, Justin Brams, Wesley Schleicher, Julian Crombach, Marcel Motz, Jan Tornow, Ben Huthmacher (84. Thomas de Vries), Can Yasin Arigan (72. Jan-Paul Pietrzyk), Sebastian Kaiser - Trainer: Marcel Timm
Schiedsrichter: David Hilgers - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Fabian Schmitz (12.), 2:0 Dominik Spies (57.), 2:1 Can Yasin Arigan (67.), 3:1 Daniel Esser (83.)

TSV Schönau – SSV Eintracht Lommersum 1920 3:4
TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Mateusz Hoppe, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Benedikt Vögtel, Yannick Merget, David Nolte (74. Fabian Di Stefano), Florian Metzen, Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert
SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Jan-Niklas Runkel, Elias May, Lars Mechernich, Marcel Ebel, Tim Kückelhaus (46. René Scheidweiler) (58. Max Nitz) - Trainer: Sebastian Reisenauer
Schiedsrichter: Arne Lichtenhagen - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Lars Mechernich (9.), 1:1 Tim Breuer (25. Foulelfmeter), 2:1 Tim Breuer (37.), 3:1 Benedikt Vögtel (54.), 3:2 Andreas Struve (77.), 3:3 Maurice Hergarten (86.), 3:4 Joshua Schramm (90.+4)

SV Schöneseiffen 1950 – TuS Mechernich 1897 1:2
SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Paul Cordel, Nils Fink, Martin Hupp, Max Jöbges, Maurice Niedermeier, Felix Jenniches, Timo Bornewasser, Daniel Schmidt (88. Tom Albrecht), Simon Jansen (73. Jannis Krömer) (84. Dennis Heinen) - Trainer: Heiko Zimmer - Co-Trainer: Alex Klinkhammer
TuS Mechernich 1897: Robin Ron Schmitz, Cedric Noah Kratz, Niklas Borgelt (79. Tim Lambertz), André Beaujean, Sven Lepartz, Tobias Hoß, Oliver Kröll (61. Tim de Jong), Franz Evertz, Leo Evertz, Jonas Hohn, Tom Lengersdorf - Co-Trainer: Torsten Flimm - Co-Trainer: Mirco Mertens
Schiedsrichter: Niklas Breuer - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Daniel Schmidt (28.), 1:1 Sven Lepartz (38.), 1:2 Tom Lengersdorf (90.)

TuS Vernich 1927 – SV Sötenich 1919 3:2
TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov, Max Wasserschaff, Paul Merkler (71. Luc Kajba), Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Marten Pleger, Benjamin Levin Duwe (79. Joe Kajba), Elias Platz, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall
SV Sötenich 1919: Lars Kreuser, Lukas Hanf, Simon Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Martin Schmitz, Simon Züll, Ben Winter (91. Max Lang), Jonah Weishaupt, Dennis Jäckel (84. Pascal Feyerabend), Jens Knebel (89. Luis Metternich) - Trainer: Markus Sabel
Schiedsrichter: Matthias Sturm - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Martin Schmitz (54.), 1:1 Arber Kryeziu (58.), 1:2 Martin Schmitz (69.), 2:2 Joe Kajba (90.), 3:2 Arber Kryeziu (90.+3)

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – SSV Golbach 1928 1:5
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak (75. Fernando Da Silva), Dominik Wesling, Niklas Wesling (66. Salah Kacem), Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz - Trainer: René Urbach
SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Markus Müller (86. Lucas Drehsen), Marius Kremp, Finn Harnisch (65. Peter Niklewitz), Kai Müller, Maurice Gölden (83. Peter Mattes), Sebastian Mertz, Valeri Stier, Luca Adaldo (79. Nils Ruthenbeck), Max Hofmann, Jean-Claude Kamano (86. Kevin Klein) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann
Schiedsrichter: Felix Thiemermann - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Jean-Claude Kamano (11.), 1:1 Adrian Hajdini (14.), 1:2 Max Hofmann (39.), 1:3 Max Hofmann (59.), 1:4 Max Hofmann (65.), 1:5 Jean-Claude Kamano (67.)

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – SG Flamersheim / Kirchheim 4:3
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Thomas Nonnen, Henning Grzonka, Jonas Küpper (90. Hasan Sndian), Julian Schlag, Mory Kaba (87. Felix Klinkhammer), Nils Hahn (60. Torben Hörnchen), David Küpper (81. Patrick Pohl), Marlon Vogt (84. Fabio Schmitz) - Trainer: Dirk Scheer
SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, Lorenz Schlüpen (94. René Müller), Jan Osten, Sven Förster, Julian Seliger, Lukas Mager, Timo Jäntgen (77. Michael Euskirchen), Paul Doppelfeld, Kasimir Johannes Reutershan (63. Maximilian Carstensen), Lukas Heiwolt, Leon Trichkovski (87. Tom Heine) - Trainer: Marco Markwald
Schiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Paul Doppelfeld (6.), 1:1 Mory Kaba (47.), 2:1 Thomas Nonnen (52.), 3:1 Jonas Küpper (54.), 3:2 Paul Doppelfeld (78.), 4:2 Marlon Vogt (82.), 4:3 Lukas Heiwolt (90.+5)

SSV Weilerswist 1924 – SG Dahlem-Schmidtheim 5:1
SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Max Becker, Stefan Silva-Santos (89. Philipp Raab), Sven Stanienda (66. Björn Büscher), Bastian Schmitz (61. Alexander Eicker), Maxim Zajcev, Dennis Besirovic (76. Felix Kortholt), Firat Bagkan, Arda-Allen Zeyfiyanoglu (79. Marius Hammes), Mike Nandzik - Trainer: Frederik Ziburske
SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten, Leon Merget, Timo Wassong (57. Fabian Klimpel), Dino Halilic, Niklas Hahn, Leon Ingenhaag (63. Aleksandr Miller), Johann Jentges (65. Fabian Thur), Silvio Ferjani, Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes
Schiedsrichter: Jamal Stropolo - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Firat Bagkan (11.), 2:0 Mike Nandzik (23.), 3:0 Max Becker (44.), 3:1 Silvio Ferjani (52.), 4:1 Stefan Silva-Santos (53.), 5:1 Felix Kortholt (83.)
Besondere Vorkommnisse: Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (16.). Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Arndt (81.).

Das Führungstrio der Torjägerliste setzt sich weiter ab. Ganz oben steht jetzt allein Max Hofmann (Golbach), der einen Hattrick in Derkum schnürte und nun 24 Ligatore erzielt hat. Knapp dahinter steht Schönaus Tim Breuer, der seine Ladehemmung mit zwei Toren ablegte und nun 23 Tore auf dem Konto hat. Ebenfalls doppelt traft Paul Doppelfeld. Der Stürmer der Männer aus FlaKi bringt es nun auf 18 Meisterschaftstore. Auch der neue Viertplatzierte Arber Kryeziu langte heute zwei Mal hin. Der Vernicher steht jetzt bei 16 Saisontoren.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Max Hofmann (SSV Golbach): 24
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 23
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 18
4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16
5. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
5. Jens Knebel (SV Sötenich): 15
5. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 15
8. Martin Schmitz (SV Sötenich): 14
9. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 13
9. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 13
9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 13
9. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 13
9. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 13

Dieses Mal war es wieder keinem Torhüter vergönnt seinen Kasten sauber zu halten. Demnach bleibt hier alles beim Alten.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2
4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
4. Aaron Zander (SV Sötenich): 2
10. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1
10. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
10. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
10. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
10. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
10. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
10. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.