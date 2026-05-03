Erneuter Führungswechsel an der Spitze - Vierkampf um Ligaverbleib

Da war Schöneseiffens Fußballwelt noch in Ordnung - Trainer Heiko Zimmer (l.) herzt seinen 1:0 Torschützen Daniel Schmidt – Foto: Rocco Bartsch

Es hat wieder ordentlich gescheppert auf den Sportplätzen der Region. 38 Tore sprechen für sich. Fünf dieser Tore fielen alleine in der 90.ten bzw. in der Nachspielzeit. Alle 14 Mannschaften haben mindestens einmal getroffen. Und neben dem Führungswechsel an der Spitze kehrt auch wieder Spannung in den Abstiegskampf hinein. LIEBEN WIR!

An der Tabellenspitze steht jetzt wieder der TuS Chlodwig Zülpich II, der sein Heimspiel gegen Frauenberg mit 3:1 gewann. Das es zum erneuten Positionstausch ganz oben so gekommen ist, ist vor allem dem SSV Weilerswist zu verdanken, der den bisherigen Spitzenreiter SG Dahlem-Schmidtheim mit 5:1 deutlich in die Schranken verwies. Vier Spielrunden vor dem Saisonende spitzt sich die Lage ganz oben weiter zu. Zülpich hat jetzt wieder den Vorteil auf seiner Seite, doch Dahlem-Schmidtheim wird wieder auf einen neuerlichen Ausrutscher hoffen....und dann vermutlich da sein.

Spannend geht es auch im Tabellenkeller zu. Dies ist vor allem dem geschuldet, das Vernich (3:2 über Sötenich) und Lommersum (4:3 in Schönau) wichtige Lebenszeichen senden. Beide haben wieder Boden gegenüber Schöneseiffen gutgemacht. Der SVS verlor sein Heimspiel gegen Mechernich mit 1:2 und ist Dritter im Abstiegsbunde. Die vierte Mannschaft mit Sorgen sind die Sportfreunde DHO, die beim 1:5 gegen Golbach weiteren Boden einbüßten. Neben Mechernich und Golbach ist auch der SV Nierfeld ein Gewinner der unteren Tabellenregion. Die Scheer-Elf schlug Flamersheim/Kirchheim mit 4:3 und ist weiter auf dem Vormarsch ins gesicherte Mittelfeld.