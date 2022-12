Erneuter Feuerwehrmann der Bezirksjugend Auf dem Posten des Fußball-Bezirksjugendleiters Rems-Murr gibt es eine Veränderung. Nachdem der bisherige Amtsinhaber Antonio Agazio aus Winnenden aus privaten Gründen aufgehört hat, steht nun Stellvertreter Tobias Müller aus dem Rudersberger Teilort Steinenberg in erster Reihe.

Tobias Müller ist es eigentlich schon gewohnt, als Feuerwehrmann der Bezirksjugend einzuspringen. Der 40-Jährige gehört seit 2015 dem Jugendausschuss des Fußball-Bezirks Rems-Murr an und das in zweiter Reihe. Doch als zwei Jahre später der damalige Bezirksjugendchef Erhard Jochum sein Amt niedergelegt hatte, übernahm Müller dessen Aufgaben kommissarisch bis zum Bezirkstag 2018. „Das war nicht ganz ein Jahr“, erinnert sich Müller. Als dann Antonio Agazio als neuer Bezirksjugendleiter mit großen Zielen neu gewählt und 2021 im Amt bestätigt wurde, rückte Tobias Müller wieder ins zweite Glied.

Der neue Bezirksjugendleiter hat noch weitere Aufgaben auf seiner Agenda. „Wir müssen den Informationsmangel zu den Vereinen beheben.“ In letzter Zeit erhielten die Klubs nämlich nicht immer die nötigen Infos. Deshalb wurde ein Jugend-Staffeltag anberaumt, der im Januar in Präsenz stattfinden soll. „Das ist ein erster Schritt für eine bessere Kommunikation“, so Müller. Wichtig ist aus seiner Sicht zudem, dass „Projekte, die im ersten Saisonhalbjahr nicht ungesetzt wurden, in den Wintermonaten vorangebracht werden“. Dazu zählen unter anderem alternative Spielformen wie das Fünf gegen Fünf, wenn Vereine keine Siebenermannschaften zusammenbekommen.

Somit gehören die Rems-Murr-Kicker zu den sieben Bezirken im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV), in denen keine Hallenrunden für den Nachwuchs ausgetragen werden. Hingegen schafften es neun andere Bezirke, die Titelkämpfe auf die Beine zu stellen. Deshalb hofft Müller, dass Vereine mit verfügbaren Hallenzeiten das eine oder andere Turnier veranstalten, um so für den Nachwuchs einen Anreiz zu schaffen.

Das kann vielleicht auch der Grund dafür sein, dass für die Rems-Murr-Jugendfußballer in dieser Saison keine Bezirkshallenrunde stattfindet. Müller führt aber zwei noch wichtige Gründe dafür an: „Zum einen standen den Vereinen zum Zeitpunkt der Organisation kaum Hallen zur Verfügung. Zum anderen gab es kaum Anmeldungen von Mannschaften.“

Anfang dieses Jahres hatte sich aber Agazio aufgrund privater Gründe eine Auszeit erbeten. So war es erneut Tobias Müller, der wieder ganz vorne stand. Das wird es auch in nächster Zeit so bleiben, denn Antonio Agazio hat nun wegen privater Gründe seinen Rücktritt als Bezirksjugendleiter mitgeteilt. „Ich werde auf jeden Fall bis zum Saisonende und wahrscheinlich auch bis zum nächsten Bezirkstag im Jahr 2024 den Posten kommissarisch innehaben“, sagt Tobias Müller.

Apropos Spielbetrieb. Da sieht Tobias Müller den Bezirk recht gut aufgestellt. Die Umstellung der Spielklassenreform des WFV verlief für ihn „relativ reibungslos“. So wird seit dieser Runde bei den A-, B- und C-Junioren in Regionenstaffeln zusammen mit anderen Bezirken gespielt. Auch bei der Zahl der Mannschaften macht sich der neue Bezirksjugendchef noch keine Sorgen. „Die sind einigermaßen stabil geblieben, den großen Einbruch wegen Corona gibt es bislang nicht.“ Klar ist für ihn jedoch, dass „wir da auf jeden Fall etwas machen müssen“. Genaueres dazu möchte er zusammen mit den anderen Ausschussmitgliedern und den Vereinsvertretern besprechen.

Besprochen werden soll zudem auch im Jugendbereich die im Sommer 2024 anstehende Reform der Fußball-Bezirke in Württemberg, wenn es statt der bisher 16 nur noch zwölf Bezirke geben wird. „Das müssen wir vorbereiten“, wagt Müller einen Ausblick. Schließlich werden dann die Rems-Murr-Fußballer zusammen mit den Klubs aus den Bereichen Schwäbisch Hall und Crailsheim eine neue Einheit bilden. Schon jetzt ist klar zu erkennen, dass Tobias Müller eher zu den Personen gehört, die anpacken und wissen, worauf es ankommt. Denn Luftschlösser brauchen die Jugendfußballer an Rems und Murr in der derzeitigen Zeit auf gar keinen Fall mehr.

