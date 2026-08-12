Erneuter Einbruch nach der 1. Halbzeit von Kristoffer Koch · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Wieder eine gute erste Halbzeit, wieder eine 1:0-Führung zur Pause – und wieder folgt nach dem Seitenwechsel der komplette Einbruch. Die TSV Immenhausen II musste sich bei der SG Wettesingen II am Ende deutlich und verdient mit 1:5 geschlagen geben.

Dabei sah es zunächst durchaus vielversprechend aus. Immenhausen zeigte sich in der ersten Halbzeit engagiert und erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich die TSV schließlich für seinen Auftritt: In der 41. Minute brachte Jan-Christoph Teichmann die Immenhäuser mit 1:0 in Führung.

Auch auf der anderen Seite gab es Chancen, doch Torhüter Danny Placho zeigte einige starke Paraden und sicherte seinem Team die Führung zur Halbzeitpause. Doch wie bereits in der vergangenen Woche zeigte sich nach dem Seitenwechsel ein völlig anderes Bild. Immenhausen schien erneut nicht die nötigen Kräfte für weitere 45 Minuten zu haben. Während die Gäste zunehmend den Zugriff verloren, begann Wettesingen langsam, Fußball zu spielen. Besonders mit langen Bällen stellte der Gastgeber die Immenhäuser Defensive immer wieder vor Probleme.