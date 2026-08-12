Erneuter Einbruch nach der 1. Halbzeit

Wieder eine gute erste Halbzeit, wieder eine 1:0-Führung zur Pause – und wieder folgt nach dem Seitenwechsel der komplette Einbruch. Die TSV Immenhausen II musste sich bei der SG Wettesingen II am Ende deutlich und verdient mit 1:5 geschlagen geben.
Dabei sah es zunächst durchaus vielversprechend aus. Immenhausen zeigte sich in der ersten Halbzeit engagiert und erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich die TSV schließlich für seinen Auftritt: In der 41. Minute brachte Jan-Christoph Teichmann die Immenhäuser mit 1:0 in Führung.
Auch auf der anderen Seite gab es Chancen, doch Torhüter Danny Placho zeigte einige starke Paraden und sicherte seinem Team die Führung zur Halbzeitpause.
Doch wie bereits in der vergangenen Woche zeigte sich nach dem Seitenwechsel ein völlig anderes Bild. Immenhausen schien erneut nicht die nötigen Kräfte für weitere 45 Minuten zu haben. Während die Gäste zunehmend den Zugriff verloren, begann Wettesingen langsam, Fußball zu spielen. Besonders mit langen Bällen stellte der Gastgeber die Immenhäuser Defensive immer wieder vor Probleme.
Im 5-Minuten-Takt nach der Halbzeitpause drehten die Gastgeber die Partie komplett mit 3 Treffern bis zur 60. Minute. Immenhausen fand keine Antwort und konnte dem Gastgeber nur noch wenig entgegensetzen. Wettesingen legte bis zum Spielende noch zweimal nach und erhöhte in der 73. und 86. Minute auf das finale Ergebnis von 5:1.
Wie schon in der Vorwoche zeigt sich bei der TSV Immenhausen: Wer eine Halbzeit lang ordentlich Fußball spielt, anschließend aber keine Kraft mehr für die zweiten 45 Minuten hat und sich dort gleich fünf Gegentore einfängt, geht in dieser Liga ordentlich baden. Die TSV muss dringend daran arbeiten, ihre Leistung über die komplette Spielzeit auf den Platz zu bringen.
Aufstellung TSV Immenhausen II:
Danny Placho, Mert Ongun (75‘ David Golek), Leon Heckel, Jan-Christoph Teichmann (60‘ Colin Schöps), Marcel Frank, Nico Rottstädt (67‘ Marcel Hirdes), Pascal Kopp (20‘ Maurice Mündelein), Niels Krüger, Nasim Ghasemi (67‘ Samuel Hartig), Marcel Hausmann, Leon Beilstein
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
0:1 Jan-Christoph Teichmann (41' - Vorlage Marcel Hausmann)
1:1 Felix Blätterbauer (50')
1:2 Jan Bonnet (54‘)
1:3 Andreas Flörke (60‘)
1:4 Xhemail Mena (73‘)
1:5 Noah Latendorf (86‘)