Erneuter 2:1 Sieg des TSV Regglisweiler

So., 27.11.2022, 14:30 Uhr

Am vergangenen Sonntag empfing der TSV Regglisweiler die Gäste aus Beuren. Nach einem spektakulären Sieg am vorherigen Spieltag gegen den Tabellenführer SV Tiefenbach, gingen die Rot-Schwarzen gestärkt und vollkommen fokussiert in das letzte Heimspiel vor der Winterpause.

Das Spiel begann wie erwartet sehr zweikampfbetont, die Teams waren auch aufgrund des schwer spielbaren Rasens hauptsächlich über Standardsituationen gefährlich. Nach zwei Minuten verstolperte der Innenverteidiger des SV Beuren vor dem eigenen Sechzehner den Ball und konnten den Mittelstürmer Eren Sönmez nur noch mit einem Foul stoppen. Den darauffolgenden Foulelfmeter verwandelte Kelmend Krasniqi souverän.

Danach kam aber der SV Beuren immer besser ins Spiel und wurde hauptsächlich durch starke Flanken aus dem Halbfeld gefährlich. Die großgewachsenen Gäste bereiteten den Hausherren große Probleme und wussten diesen Vorteil für sich zu nutzen. Nach mehreren Anläufen klappte es schlussendlich in der 37 Spielminute mit dem Ausgleich. John Schewetzky konnte den Ball nach einer Ecke auf der Linie einschieben. Mit einem kleinen 1:1 gingen die Teams in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte spielten hauptsächlich die Hausherren gefährliche Situationen heraus und der SV Beuren versuchte durch schnelle Konter Gefahr auf das Tor aufzubauen. Trotzdem gab es bis kurz vor Schluss wenige gute Großchancen. Erst in der 81. Spielminute gelang dem TSV durch ein klasse herausgespielt Torchancen der erlösende Siegtreffer. Tim Schick schickte Kelmend Krasniqi in die Gasse, der den Torhüter umkurvte und seinen zweiten Treffer verbuchte.

Kurz vor Schluss bekamen die Gäste noch einen Freistoß aus kurzer Position, den sie daraufhin schnell ausführten und im Tor unterbrachten, doch der Treffer wurde nicht gegeben, da das Spiel noch nicht wiederangepfiffen wurde. Pech für die Gelb-Schwarzen, die mit null Punkten den Heimweg antreten mussten.