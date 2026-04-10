Erneute Wachablösung: Großaspach stürmt an die Spitze

– Foto: Björn Franz

In der Regionalliga Südwest herrscht Hochspannung, während der heutige Auftakt des 28. Spieltags die Statik der Tabelle erneut verändert hat. Zwischen Hoffen und Bangen kämpften die Klubs um wertvolle Zähler, was zu hochemotionalen Momenten auf den Plätzen führte. In einem packenden Aufstiegsrennen und dem unerbittlichen Ringen gegen den Abstieg zählte heute jede Minute, wobei späte Treffer den Verlauf der Meisterschaft massiv beeinflussten.

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Vor 1170 Zuschauern gab es eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Der TSV Steinbach Haiger schien das Spiel zunächst sicher im Griff zu haben. Ole Käuper brachte die Hausherren in der 28. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung, bevor Jonas Singer in der 36. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch der Drittliga-Absteiger SV Sandhausen bewies eine enorme Moral. Pascal Testroet leitete in der 55. Minute mit dem 2:1 die Aufholjagd ein und erzielte in der 68. Minute auch den Ausgleich zum 2:2. In einer hochemotionalen Schlussphase war es schließlich Louis Kolbe, der in der Nachspielzeit (90.+3) den 2:3-Siegtreffer für die Gäste markierte. ---

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz festigte ihre Position im oberen Mittelfeld gegen den Aufsteiger Bayern Alzenau. Kurz vor dem Ende einer langen ersten Halbzeit erzielte Roko Ivankovic in der neunten Minute der Nachspielzeit (45.+9) das 1:0 für Fulda. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber die Führung zügig aus: Moritz Dittmann traf in der 52. Minute zum 2:0, und Max Lindemann sorgte in der 61. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Den Gästen gelang durch Lukas Fecher in der 87. Minute lediglich noch der Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand. ---

Vor 754 Zuschauern tat sich die SG Sonnenhof Großaspach gegen den TSV Schott Mainz lange Zeit schwer. Erst in der 45. Minute erlöste Fabian Eisele die Heimfans mit dem Führungstreffer zum 1:0. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte Mert Tasdelen in der 48. Minute auf 2:0. Mainz bewies jedoch Kampfgeist und kam in der 75. Minute durch Leon Kern zum 2:1-Anschlusstreffer. In einer spannenden Schlussphase rettete Großaspach den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Morgen, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach TSG Balingen TSG Balingen 14:00 PUSH

Die Kickers Offenbach mussten zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Beim 0:1 in Fulda fehlte die Durchschlagskraft, die Partie kippte in der Schlussphase zugunsten der Barockstadt. Mit 32 Punkten steht Offenbach auf Rang 14 und bewegt sich damit in einer ungemütlichen Zone, in der ein Heimsieg sofort Entlastung bringen würde. Die TSG Balingen verlor zuletzt 2:3 gegen den SC Freiburg II und kassierte dabei den entscheidenden Gegentreffer in der 80. Minute. Mit 20 Punkten steht Balingen auf Rang 16 und befindet sich tief im Kampf um den Klassenverbleib. Das Hinspiel endete 1:1, damals rettete Simon Klostermann Balingen spät einen Punkt. Auch diesmal dürfte die Partie von Nervosität geprägt sein: Offenbach will weg von unten, Balingen braucht jeden Zähler wie die Luft zum Atmen. ---

Für die SV Stuttgarter Kickers war das 1:2 in Freiberg ein bitterer Abend. Zwar glich David Tomic per Handelfmeter zum 1:1 aus, doch am Ende stand eine Niederlage. Mit 42 Punkten rangieren die Kickers auf Platz sechs und liegen damit genau in jener Zone, in der ein Sieg sofort neue Perspektiven nach oben eröffnen kann. Der FSV Frankfurt kam gegen Walldorf nicht über ein 2:2 hinaus. Amin Farouk und Cas Peters trafen, doch der Ausgleich fiel in der 71. Minute. Dazu sah Cas Peters Gelb-Rot. Frankfurt steht dennoch bei 45 Punkten auf Rang fünf und hat die obere Gruppe fest im Blick. Das Hinspiel gewann der FSV klar mit 3:0. Für die Kickers ist das nun eine Chance auf Revanche – und ein Spiel, das im Rennen um die Spitzengruppe sehr viel Gewicht tragen wird. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg SGV Freiberg Freiberg 14:00 PUSH

Der FC 08 Homburg reist mit breiter Brust in dieses Spiel. Das 7:0 bei Schott Mainz war ein brutales Ausrufezeichen. Hilal El-Helwe traf doppelt, Kaan Inanoglu ebenfalls, dazu kamen weitere Treffer von Armend Qenaj, Miguel Goncalves und Sean Busch. Homburg steht nun bei 45 Punkten auf Rang vier und ist damit mitten drin im Rennen um die vorderen Plätze. Doch nun kommt der Tabellenführer. Der SGV Freiberg gewann das Gipfeltreffen gegen die Stuttgarter Kickers mit 2:1 und behauptete mit 58 Punkten die Spitze. Paul Polauke und Gal Grobelnik trafen, zudem hielt die Mannschaft auch dem späten Druck stand. Das Hinspiel gewann Homburg allerdings 2:1 in Freiberg. Genau das macht diese Partie so reizvoll: Freiberg verteidigt Platz eins, Homburg trägt die Erinnerung an einen bereits bewiesenen Sieg in dieses Duell. ---

Der FC-Astoria Walldorf nahm beim 2:2 in Frankfurt einen Punkt mit und zeigte dabei Comeback-Qualität. Muhammed Yasin Batuhan Zor und Lennart Grimmer sorgten für die beiden Treffer. Mit 42 Punkten steht Walldorf auf Rang sieben und ist weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Der KSV Hessen Kassel drehte zuletzt in Bahlingen ein schwieriges Spiel. Nach frühem Rückstand sorgten Nael Najjar und Joshua Kopf spät für den 2:1-Auswärtssieg. Kassel steht damit bei 41 Punkten und direkt hinter Walldorf. Das Hinspiel gewann Walldorf klar mit 3:1 in Kassel. Genau deshalb liegt in dieser Partie viel Brisanz: Beide Teams stehen dicht beieinander, beide wittern Anschluss, keiner kann sich einen schwachen Abend leisten. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00 PUSH

FSV Mainz 05 II hat am letzten Spieltag eine Machtdemonstration geliefert. Das 5:0 in Trier war ein Auftritt voller Tempo und Präzision. Julian Derstroff, Jayson Videira, Yunus Malli und Taiyu Yamasaki trafen, hinzu kam ein Eigentor. Mit 46 Punkten steht Mainz auf Rang drei und ist damit in einer starken Position. Der Bahlinger SC verlor dagegen 1:2 gegen Kassel und bleibt mit 14 Punkten Tabellenletzter. Die Lage ist dramatisch, jeder weitere Spieltag erhöht den Druck. Das Hinspiel endete 1:1, damals glich Bahlingen erst in der 90.+3 Minute aus. Mainz wird dieses Spiel als Pflichtaufgabe betrachten, Bahlingen als vielleicht eine der letzten Gelegenheiten, noch einmal ein Zeichen zu setzen. ---

Der SC Freiburg II gewann zuletzt 3:2 in Balingen und bewies dabei, dass die Mannschaft offensiv genug Qualität besitzt, um Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Krish Raweri traf doppelt, Oscar Wiklöf erzielte den entscheidenden Treffer. Mit 33 Punkten steht Freiburg auf Rang 13 und kann sich mit einem Heimsieg weiter vom unteren Bereich entfernen. Die SV Eintracht Trier 05 hingegen kommt aus einem Albtraum. Das 0:5 gegen Mainz 05 II war ein schwerer Schlag für eine Mannschaft, die bis dahin noch auf einen gefestigten Platz im Mittelfeld blicken konnte. Trier steht nun bei 36 Punkten auf Rang zwölf. Das Hinspiel gewann Trier klar mit 3:1, auch ein verschossener Freiburger Foulelfmeter änderte daran nichts. Genau darin liegt nun die Spannung: Freiburg kommt mit Schwung, Trier mit Wut und dem Bedürfnis nach Wiedergutmachung.