 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Erneute Spielabsage in der Regionalliga

In der Regionalliga Nordost wird das Match zwischen dem BFC Dynamo und dem FSV 63 Luckenwalde erneut verschoben.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Eine erneute Spielabsage gibt es in der Regionalliga Nordost.

Di., 02.12.2025, 19:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
Abgesagt

Das teilt der BFC Dynamo auf seiner Internetseite dazu mit: "In Absprache zwischen dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) und den beiden Vereinen wurde das für den kommenden Dienstag (2.12.) angesetzte Nachholspiel zwischen unserem BFC Dynamo und dem FSV 63 Luckenwalde aus organisatorischen Gründen abgesetzt. Ein neuer Spieltermin wurde noch nicht vereinbart, die Partie soll im Frühjahr 2026 nachgeholt werden."

+++

So sieht die Tabelle in der Regionalliga Nordost aus:

1. 1. FC Lokomotive Leipzig 17 14-1-2 38:10 43
2. FC Carl Zeiss Jena 16 11-4-1 33:12 37
3. FC Rot-Weiß Erfurt 16 8-6-2 31:22 30
4. VSG Altglienicke 16 9-3-4 24:15 30
5. FSV Zwickau 16 8-4-4 24:17 28
6. Hallescher FC 16 7-4-5 22:18 25
7. BFC Preussen (Auf) 15 7-4-4 24:21 25
8. 1. FC Magdeburg II (Auf) 17 7-2-8 30:24 23
9. FSV 63 Luckenwalde 15 7-2-6 17:19 23
10. Chemnitzer FC 16 6-4-6 23:25 22
11. Hertha BSC II 16 4-6-6 22:33 18
12. SV Babelsberg 03 16 4-4-8 23:29 16
13. ZFC Meuselwitz 15 3-6-6 16:23 15
14. BFC Dynamo 15 4-3-8 18:27 15
15. Greifswalder FC 16 3-5-8 17:26 14
16. BSG Chemie Leipzig 15 4-1-10 12:20 13
17. FC Eilenburg 16 1-5-10 14:30 8
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 15 1-4-10 12:29 7

Aufrufe: 027.11.2025, 16:45 Uhr
redAutor