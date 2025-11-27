Erneute Spielabsage in der Regionalliga

Eine erneute Spielabsage gibt es in der Regionalliga Nordost.
Das teilt der BFC Dynamo auf seiner Internetseite dazu mit: "In Absprache zwischen dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) und den beiden Vereinen wurde das für den kommenden Dienstag (2.12.) angesetzte Nachholspiel zwischen unserem BFC Dynamo und dem FSV 63 Luckenwalde aus organisatorischen Gründen abgesetzt. Ein neuer Spieltermin wurde noch nicht vereinbart, die Partie soll im Frühjahr 2026 nachgeholt werden."
So sieht die Tabelle in der Regionalliga Nordost aus:
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 17 14-1-2 38:10 43
2. FC Carl Zeiss Jena 16 11-4-1 33:12 37
3. FC Rot-Weiß Erfurt 16 8-6-2 31:22 30
4. VSG Altglienicke 16 9-3-4 24:15 30
5. FSV Zwickau 16 8-4-4 24:17 28
6. Hallescher FC 16 7-4-5 22:18 25
7. BFC Preussen (Auf) 15 7-4-4 24:21 25
8. 1. FC Magdeburg II (Auf) 17 7-2-8 30:24 23
9. FSV 63 Luckenwalde 15 7-2-6 17:19 23
10. Chemnitzer FC 16 6-4-6 23:25 22
11. Hertha BSC II 16 4-6-6 22:33 18
12. SV Babelsberg 03 16 4-4-8 23:29 16
13. ZFC Meuselwitz 15 3-6-6 16:23 15
14. BFC Dynamo 15 4-3-8 18:27 15
15. Greifswalder FC 16 3-5-8 17:26 14
16. BSG Chemie Leipzig 15 4-1-10 12:20 13
17. FC Eilenburg 16 1-5-10 14:30 8
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 15 1-4-10 12:29 7