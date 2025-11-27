Erneute Spielabsage in der Regionalliga

Das teilt der BFC Dynamo auf seiner Internetseite dazu mit: "In Absprache zwischen dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) und den beiden Vereinen wurde das für den kommenden Dienstag (2.12.) angesetzte Nachholspiel zwischen unserem BFC Dynamo und dem FSV 63 Luckenwalde aus organisatorischen Gründen abgesetzt. Ein neuer Spieltermin wurde noch nicht vereinbart, die Partie soll im Frühjahr 2026 nachgeholt werden."