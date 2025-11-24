Erneute Spielabsage in der Regionalliga

Drei Spiele sollten am morgigen Dienstag und Mittwoch in der Regionalliga Nordost über die Bühne gehen. Nun wurde aber das Match zwischen Hertha 03 Zehlendorf und Chemie Leipzig erneut abgesagt.
---
Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein: Altglienicke steht mit 27 Punkten weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und will nach dem jüngsten 2:2 in Chemnitz wieder einen Dreier einfahren. Jonas Saliger brachte VSG dort zweimal in Führung, doch am Ende reichte es nicht für den Auswärtssieg.
Hertha BSC II erlebt eine vorsichtige Aufwärtstendenz. Mit dem 1:0 in Luckenwalde durch Selim Telib direkt nach der Pause festigte die Mannschaft einen wichtigen Trend: Die Mannschaft wirkt defensiv stabiler und geht mit zunehmendem Selbstvertrauen in die nächsten Aufgaben. Es treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Perspektiven in Fürstenwalde aufeinander: Altglienicke kämpft um den Anschluss an die Aufstiegsränge, Hertha II darum, die gefährliche Zone hinter sich zu lassen.
---
Das vorgezogene Spiel des 17. Spieltags verbindet zwei Teams, deren Tabellenplätze derzeit kaum weiter voneinander entfernt sein könnten – und dennoch besitzt dieses Aufeinandertreffen besondere Brisanz. Der 1. FC Magdeburg II kommt mit Schwung aus dem 3:1-Auswärtssieg in Babelsberg. Robert Leipertz leitete mit dem Ausgleich in der 71. Minute die Wende ein, Enis Bytyqi traf in der 89. Minute zur Führung, und Stefan Korsch setzte in der 90.+6 Minute den späten Schlusspunkt. Dass die Mannschaft trotz der Gelb-Roten Karte gegen Willi Alfons Kamm so geschlossen agierte, spricht für ihre Widerstandsfähigkeit.
Lok Leipzig reist als Spitzenreiter an und untermauerte seine Stärke mit einem 3:0 gegen Greifswald. Stefan Maderer eröffnete die Torfolge in der 58. Minute, Ayodele Adetula legte in der 71. Minute nach, und Lukas Wilton setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt. Für Lok ist es ein wegweisendes Spiel, das den Vorsprung auf Jena ausbauen kann. Für den 1. FC Magdeburg II ist es die Chance, sich gegen das Topteam der Liga erneut als ernstzunehmender Gegner zu präsentieren.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________