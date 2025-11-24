Erneute Spielabsage in der Regionalliga

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Mi., 26.11.2025, 19:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hertha BSC Hertha BSC II

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein: Altglienicke steht mit 27 Punkten weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und will nach dem jüngsten 2:2 in Chemnitz wieder einen Dreier einfahren. Jonas Saliger brachte VSG dort zweimal in Führung, doch am Ende reichte es nicht für den Auswärtssieg. Hertha BSC II erlebt eine vorsichtige Aufwärtstendenz. Mit dem 1:0 in Luckenwalde durch Selim Telib direkt nach der Pause festigte die Mannschaft einen wichtigen Trend: Die Mannschaft wirkt defensiv stabiler und geht mit zunehmendem Selbstvertrauen in die nächsten Aufgaben. Es treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Perspektiven in Fürstenwalde aufeinander: Altglienicke kämpft um den Anschluss an die Aufstiegsränge, Hertha II darum, die gefährliche Zone hinter sich zu lassen. ---