Erneute Spielabsage bringt Wacker Burghausen in Terminnot

Die Partie in Vilzing wird auf den kommenden Dienstag verlegt +++ An dem Tag hätte Wacker eigentlich gegen Nürnberg II gespielt, diese Partie wird nun auf den 28. April verlegt

von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Noch nichts geht am morgigen Samstag am Huthgarten, deshalb wurde die Partie zwischen der DJK Vilzing und dem SV Wacker Burghausen auf den kommenden Dienstag verlegt.
Noch nichts geht am morgigen Samstag am Huthgarten, deshalb wurde die Partie zwischen der DJK Vilzing und dem SV Wacker Burghausen auf den kommenden Dienstag verlegt. – Foto: Adrian Goldberg

Die Vorzeichen standen nicht gut, jetzt ist es offiziell: Die für den morgigen Samstag geplante Auftaktpartie der DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern zuhause gegen den SV Wacker Burghausen muss aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Das bringt nun vor allem die Gäste aus Burghausen in Terminnot...


So schreibt der SV Wacker in einer Pressemitteilung: "Aufgrund mehrerer Überschneidungen im Spielplan bis Saisonende – ausgelöst durch die Vielzahl der inzwischen nachzuholenden Begegnungen in der Regionalliga Bayern – wird die Partie zwischen den Oberpfälzern und den Salzachstädtern daher nun am kommenden Dienstag, den 03. März 2026 um 19 Uhr ausgetragen. Da an diesem Termin eigentlich auch das Heimspiel des SV Wacker Burghausen gegen den 1. FC Nürnberg II stattgefunden hätte, wird nun auch diese Begegnung erneut verlegt. Neuer Termin für die Partie im flatbuy-Stadion an der Liebigstraße ist Dienstag, der 28. April 2026 um 19 Uhr."

Für den SV Wacker Burghausen ist die erneute Absage alles andere als optimal. Schon vergangene Woche ging nichts. Der geplante Auftakt im Rosenaustadion gegen die Profireserve des FC Augsburg musste ebenfalls gestrichen werden. Die Begegnung soll nun am Dienstag, den 14. April nachgeholt werden. Damit ist auch klar, dass die kommenden zweieinhalb Monate zum Parforceritt werden für die Südostbayern. 16 Ligaspiele sind bis zum Saisonende am 16. Mai zu bestreiten. Dazu kommt das Totopokal-Halbfinale am 24. März bei den Würzburger Kickers. Bei erfolgreichem Verlauf und einem Finaleinzug käme noch das Totopokal-Endspiel am 23. Mai im Rahmen des "Finaltags der Amateure" hinzu.

Die neuen Spieltermine des SV Wacker in der Übersicht:

DJK Vilzing – SV Wacker Burghausen
Dienstag, 03. März 2026 um 19 Uhr
Manfred-Zollner-Stadion

SV Wacker Burghausen – 1. FC Nürnberg II
Dienstag, 28. April 2026 um 19 Uhr
flatbuy-Stadion an der Liebigstraße