Erneute Spielabsage beim TSV Weeze Das Spiel zwischen dem TSV Weeze und dem GSV Moers wurde abgesagt.

Das war bei den Temperaturen nicht anders zu erwarten. Das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel der Bezirksliga zwischen dem TSV Weeze und dem GSV Moers musste abgesagt werden. „Der Rasen ist weiter hart gefroren. Die Verletzungsgefahr wäre zu groß gewesen. Wir haben deshalb auch am Montag das Training schon abgebrochen“, sagte TSV-Coach Marcel Kempkes. Er hat noch die Hoffnung, dass die für Samstag, 14 Uhr, geplante Nachholpartie gegen Viktoria Goch über die Bühne gehen kann. „Vielleicht ist der Rasen dann in einem besseren Zustand, weil das Spiel mittags stattfindet und der Boden dann aufgetaut ist“, so Kempkes.