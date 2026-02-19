Erneute Spielabsage: Atlas-Auswärtsspiel in Wolfenbüttel fällt aus

Der SV Atlas Delmenhorst muss weiter auf den Pflichtspielstart in der Oberliga-Rückrunde 2026 warten. Das für Samstag angesetzte Auswärtsspiel beim MTV Wolfenbüttel wurde kurzfristig abgesagt. Grund sind anhaltende Platzsperren sowie sicherheitsrelevante Vorgaben der Behörden. Hauptplatz gesperrt – Kunstrasen keine Option Der Hauptplatz im Meesche-Stadion ist derzeit nicht bespielbar. Zwar hätte die Begegnung grundsätzlich auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Meesche stattfinden können, doch die Polizei stuft die Partie als Risikospiel ein.

Aufgrund dieser Einstufung hätte das Spiel zwingend im Stadion ausgetragen werden müssen, da nur dort eine sichere Trennung der Fangruppen gewährleistet werden kann. Da die Stadt Wolfenbüttel sämtliche Naturrasenplätze weiterhin gesperrt hat, blieb letztlich nur die Absage. Ein neuer Termin wurde bereits angesetzt: Die Partie soll am Mittwoch, 4. März, um 19:30 Uhr nachgeholt werden. Beide Vereine erhalten damit frühzeitig Planungssicherheit in einer bislang stark vom Wetter beeinflussten Saisonphase.