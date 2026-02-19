Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Erneute Spielabsage: Atlas-Auswärtsspiel in Wolfenbüttel fällt aus
Sicherheitsauflagen und Platzsperren verhindern Oberliga-Partie – neuer Termin Anfang März angesetzt.
Die winterlichen Bedingungen bringen den Spielplan der Oberliga weiter durcheinander. Das Auswärtsspiel des SV Atlas Delmenhorst beim MTV Wolfenbüttel wurde abgesagt. Neben der Unbespielbarkeit des Hauptplatzes verhinderten auch Sicherheitsauflagen eine Austragung auf Kunstrasen.
Der SV Atlas Delmenhorst muss weiter auf den Pflichtspielstart in der Oberliga-Rückrunde 2026 warten. Das für Samstag angesetzte Auswärtsspiel beim MTV Wolfenbüttel wurde kurzfristig abgesagt. Grund sind anhaltende Platzsperren sowie sicherheitsrelevante Vorgaben der Behörden.
Hauptplatz gesperrt – Kunstrasen keine Option
Der Hauptplatz im Meesche-Stadion ist derzeit nicht bespielbar. Zwar hätte die Begegnung grundsätzlich auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Meesche stattfinden können, doch die Polizei stuft die Partie als Risikospiel ein.
Aufgrund dieser Einstufung hätte das Spiel zwingend im Stadion ausgetragen werden müssen, da nur dort eine sichere Trennung der Fangruppen gewährleistet werden kann. Da die Stadt Wolfenbüttel sämtliche Naturrasenplätze weiterhin gesperrt hat, blieb letztlich nur die Absage.
Ein neuer Termin wurde bereits angesetzt: Die Partie soll am Mittwoch, 4. März, um 19:30 Uhr nachgeholt werden. Beide Vereine erhalten damit frühzeitig Planungssicherheit in einer bislang stark vom Wetter beeinflussten Saisonphase.
Blick richtet sich auf Heimspiel gegen Lupo-Martini Wolfsburg
Für den SV Atlas Delmenhorst richtet sich der Fokus nun auf den nächsten Versuch, in die Rückrunde zu starten. Am Sonntag, 1. März, soll im Delmenhorster Stadion das Heimspiel gegen Lupo-Martini Wolfsburg stattfinden.
Ob die Begegnung planmäßig ausgetragen werden kann, hängt jedoch erneut von Wetter und Platzverhältnissen ab. Nach zahlreichen Absagen in den vergangenen Wochen bleibt die Situation angespannt – im Umfeld des Vereins überwiegt dennoch vorsichtiger Optimismus.
Der MTV Wolfenbüttel wird am ursprünglich geplanten Spieltag ebenfalls nicht spielfrei bleiben. Stattdessen empfangen die Gastgeber Regionalligist FSV Schöningen zu einem Testspiel auf dem B-Platz. Für beide Mannschaften bleibt es damit eine Phase der Improvisation, während der reguläre Spielbetrieb weiterhin auf bessere Bedingungen wartet.