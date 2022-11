Erneute Schlappe trotz spielerischer Überlegenheit

Ziemlich fassungslos trat man den Gang zur Kabine nach dem Ende des Spiels an. Man hatte mit 1:5 verloren. Unglaublich aber wahr. Wesentlichen Anteil an der Niederlage hatte allerdings auch der total überforderte Schiedsrichter der viele Fouls des Gegners und klare Abseitsstellungen nicht sah oder nicht sehen wollte. Trotz vieler Ausfälle (Hassan Daout, Daniel Cmeljesevic, Ali Atieh, Patrick Bartylla, Ali Demir und Markus Pischke) spielte die Mannschaft nach anfänglichen Schwierigkeiten druckvoll und intelligent nach vorne. Leider wurde es versäumt aus vielen guten Chancen in der ersten Halbzeit Tore zu erzielen. Was der Gegner gut machte war das starke Pressing, die unseren Stürmern kaum Zeit und Raum ließ, den Ball ordentlich zu verarbeiten. Es kam wie es kommen musste, das 0:1 fiel in der 36. Minute aus dem Nichts. Das 0:2 fiel dann 2 Minuten später, nach einer Nachlässigkeit auf der linken Abwehrseite von Kauthar. Die zweite Halbzeit stand dann mehr oder weniger im Zeichen des Schiedsrichters, der mit seinen Entscheidungen das Spiel der Kauthar Truppe negativ beeinflusste. Weitere Chancen wurden erspielt, doch nach dem 1:3 durch Shamshak wollte der Ball nicht ins gegnerische Tor. Ein klarer Elfmeter wurde auch nicht vom Schiedsrichter für Kauthar gegeben. Die Neuköllner spielten richtig guten Fußball, doch man belohnt sich nie. Entweder macht man zu viele Fehler selber, oder hat mit schlechten Schiedsrichterleistungen zu kämpfen. Am nächsten Sonntag geht es auswärts zum Tabellenzweiten. Wie zu hören war, kann man wahrscheinlich mangels Spieler (Verletzungen/Sperren) gar nicht antreten