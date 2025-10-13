Erneute Punktverluste gegen Hinwil

Auf den Punkt gebracht - Volketswil wollte aber aus welchen Gründen auch immer fehlte der letzte Funken, um einen Gegner aus der unteren Tabellenregion diskussionslos besiegen zu können.

Auch wenn das Endergebnis von 0:0 gegen ein motiviertes Hinwil, eine Mannschaft der es hauptsächlich um den Ligaerhalt geht, enttäuschend wirkt, der Punkteverlust zieht sich wie ein roter Faden in den letzten Spielzeiten gegen spielschwächere Gegner durch, indem man sich dem Niveau des Gegners anpasst und dann keine spielerischen Lösungen für einen Erfolg findet.

Zusätzlicher Wermutstropfen sind die vergebenen Punkte in den Heimspielen, nach 7 MS Runden steht man bei 2 Auswärtssiegen sowie in 5 Heimspielen bei 2 Siegen, 2 Remis sowie einer Niederlage.

Absprechen kann man dem FCV 1 in keinem Fall den Einsatzwillen sowie Leistungsbereitschaft, Trainingseinheiten werden intensivst betrieben, gegen spielstarke Teams hat Volketswil sehr wohl oft genug seine Stärken ausgespielt und bewiesen.

Noch sind bis zum Ende der Vorrunde 4 Spiele zu absolvieren, 2 Heimspiele gegen Wetzikon und Rüti sowie die beiden schweren Auswärtsspiele gegen den momentanen Tabellenführer Zollikon sowie gegen Pfäffikon, Zeit nicht den Anschluss zur Tabellenspitze zu verlieren.

Spielverlauf

Erste Hiobsbotschaft vor Spielbeginn war der Ausfall von Perez, der sich beim Aufwärmen eine Zerrung zuzog und durch Demko ersetzt werden musste.

Volketswil war während der gesamten Spielzeit grösstenteils das spielbestimmende Team, erarbeitete sich einige Halbchancen aber je länger das Spiel dauerte, umso weniger musste man an einen Torerfolg glauben. Gegen Spielende gab es die Topchance für Volketswil nach einem Lattentreffer sowie einem perfekten Schuss im Strafraum der Hinwiler durch Nef, der allerdings mit einem unglaublichen Reflex von Hinwils Goalie Schmidt zur Ecke abgewehrt werden konnte.

Hinwil kam auch zu 2-3 Chancen, die von einem fehlerlosen Goalie Zurba jedoch souverän geklärt werden konnten.

Termine

18. Oktober - Sportpark Gries-Volketswil, 18 Uhr

8. Runde - FC Volketswil - FC Wetzikon ( derzeit 2. mit 16 Pkt,)