Erneute Punkteteilung im Derby

Schiedsrichter: Lorenz Gleißner (Heilbronn)

Zuschauer: 150

Besondere Vorkommnisse:

Rote Karte: Friedrichshaller SV (66.)

Nur drei Tage nach dem Stadtderby in Untergriesheim stand für den Friedrichshaller SV am Sonntag das nächste Derby auf dem Spielplan. Gast im Sportpark war die SG aus Bad Wimpfen. Und es gab einige Parallelen zu dem Kräftevergleich am Donnerstag. Erneut reichte es für den FSV trotz einer Zwei-Tore-Führung nur zu einem Unentschieden und wieder fiel der Ausgleich erst kurz vor Spielende.

Doch der Reihe nach. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives, kampfbetontes Bezirksligaspiel, das alles beinhaltete, Spannung, Emotionen, Tore zwei Elfer und leider auch einen Platzverweis. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte die Gastgeber die hochkarätigeren Einschussmöglichkeiten. Die erste in der 20. Minute, als Hendrik Belz nach einem langen Schlag allein vor dem gegnerischen Torhüter auftauchte, jedoch den Ball nicht an diesem vorbeibrachte. Es gab Gegenstöße der SG Bad Wimpfen zu notieren, die jedoch nichts Zählbares einbrachten. In den nächsten Minuten sah man das Duell Belz gegen den SG-Keeper Lange noch zweimal, wobei die Wimpfener Nummer eins jeweils die Oberhand behielt. Beim nächsten Aufeinandertreffen der Beiden kam es zu der wohl am meisten diskutierten Entscheidung in dieser Partie. Belz war mit dem Ball in den Strafraum der SG eingedrungen, umspielte den gegnerischen Tormann, der mit einer Grätsche zu retten versuchte. Ob es hierbei zu einem Kontakt gekommen war, entzieht sich meiner Wahrnehmung. Der Schiedsrichter hat dies anscheinend so gesehen und auf Elfmeter entschieden, den Tom Adelhelm sicher verwandelte. Noch vor dem Pausengang hätte der FSV die Führung ausbauen können, doch einmal stand der Pfosten im Weg und das andere Mal wiederum Marco Lange, der bravourös parierte.

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein mitreißendes, jedoch auch zunehmend hitziger werdendes Derby mit viel Feuer in den Zweikämpfen. Selbstverständlich tauchten auch die Gäste das eine oder andere Mal vor dem FSV-Tor auf, doch die Abschlüsse waren nicht präzise genug. Als sich der Friedrichshaller SV in der 66. Minute nach einem Gerangel durch einen unnötigen Platzverweis dezimierte, nahm der Spielverlauf eine Wendung. Zwar gelang den Platzherren zwei Minuten später durch Hendrik Belz das 2:0, als er vor dem weit aufgerückten Wimpfener Torhüter an den Ball kam und diesen aus fast vierzig Metern im vereinsamten Tor unterbrachte. Die Gäste antworteten mit wütenden Gegenangriffen und bekam kurz darauf nach einem Foul an Schuischel ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen, den Matthias Geiger zum Anschlusstreffer verwandelte. Das Spiel stand nun auf des Messers Schneide und alle Beteiligten mächtig unter Strom. Natürlich bekamen die Gäste mit einem Mann mehr auf dem Platz ein Übergewicht und drückten auf den Ausgleich. Bis zur achtundachtzigsten Spielminute hielt der Friedrichshaller SV dem Druck stand. Dann kam nach einer Flanke Matthias Geiger mit dem Kopf an das Spielgerät und beförderte dieses unter die Latte zum 2:2 Ausgleich. Mit vereinten Kräften und viel Einsatz rette der FSV zumindest den einen Punkt. Wer weiß wie das Spiel gelaufen wäre, wenn der Friedrichshaller SV bis zum Abpfiff mit der vollen Spielerzahl auf dem Platz gestanden hätte.

Friedrichshaller SV: Ensar Orgo, Jonathan Veith, Yunus-Emre Yilmaz, Tom Adelhelm, Hendrik Belz, Friedemann Kress (72. Jan Hildebrandt), Marvin Knoll (90.+2 Tim Uhrich), Marco Bickel (84. Yannic Wasser), Luca Schumacher (89. Marc André Heeg), Martin Hess, Alejandro Reinhold