Erneute Niederlage nach Halbzeitführung

Die Sportfreunde Düren mussten in der Fußball-Mittelrheinliga am Sonntagnachmittag den nächsten Dämpfer hinnehmen. Im Heimspiel gegen Frechen 20 verlor das Team von Marcel Demircan mit 1:3 (1:0).

Mitten in die Drangphase Frechens fiel das 1:0. Hiroto Yamashita stibitzte rund 30 Meter vor des Gegners Tor den Ball, handelte blitzschnell und lupfte die Kugel ins Tor (30.). Demircan ärgerte sich, dass sein Team im Anschluss einige Fehlentscheidungen im Spiel nach vorne traf und es verpasste, Chancen zum 2:0 herauszuspielen.

Den ersten Abschluss der Partie verzeichneten die Gastgeber. Tobias Frohn zog nach fünf Minuten aus 20 Metern ab, der Gästekeeper faustete zur Ecke. Nicht die schlechteste Idee, es aus der Distanz zu versuchen, fehlten den Gästen doch gleich die etatmäßig ersten drei Torhüter. Kurz darauf versuchte es Marcel Reisgies aus spitzem Winkel und scheiterte am Torwart, wiederum wenige Minuten später setzte er einen Kopfball daneben. Danach kam erstmal wenig in Richtung Frechener Tor. Die Gäste wiederum näherten sich dem Dürener Gehäuse an, aber mit vereinten Kräften klärte die Defensive der Heimelf.

Auf der anderen Seite parierte Raphael Unger, der im Dürener Tor erneut den Vorzug vor Philipp Müller bekam, einen Freistoß stark. Und so ging es mit dem 1:0 in die Kabine. „Einige Jungs von mir haben heute die beste Saisonleistung gezeigt“, so Marcel Demircan.

Dass es trotzdem nicht zu etwas Zählbarem reichte, lag unter anderem an Minute 49. Nach einem langen Ball klärte Hagen Blohm in einem Zweikampf den Ball und das Spiel lief zunächst weiter. Dann entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Frechen, da Blohm den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt haben soll.

Patrick Friesdorf-Weber verwandelte sicher. Die Gäste blieben am Drücker und gingen in Minute 56 in Führung. Nach einer bereits geklärten Aktion schnappte sich Frechens Tim Dilley den Ball und traf nach schöner Einzelleistung zum 1:2. Die Sportfreunde steckten nicht auf, setzten weiter auf ihren ruhigen Spielaufbau, große Chancen kamen aber nicht heraus. Anders bei den Gästen: Nach einem Konter kam Friesdorf-Weber auf links an den Ball, spielte zwei Gegner aus und vollendet ins kurze Eck. Es war bereits sein zwölftes Saisontor.

Zu allem Überfluss sah Marc Wollersheim in der 90. Minute nach einem Foul am Gästetorwart die gelb-rote Karte.

Sportfreunde: Unger - Blohm, Choi (85. Gashani), Iven, Kurtaliqi, Bergstreiser (64. Chrisanth) - D. Klepgen (79. Mandelartz), Frohn, Yamashita (85. Sengül) - Reisgies (79. Görich), Wollersheim

