Erneute Niederlage in Köln

Der 1. FC Saarbrücken kommt mit einer 0:2 (0:2)-Niederlage vom Auswärtsspiel bei Viktoria Köln zurück und gerät immer mehr in den Abstiegsstrudel.

Der 1. FC Saarbrücken verpatzte bei Viktoria Köln den Start, lag früh 2:0 zurück, übernahm dann zwar komplett das Kommando, aber vergab beste Chancen und ging deshalb als Verlierer vom Platz.

Köln startete direkt offensiv und tauchte bereits in den ersten Sekunden im Strafraum auf. Da konnte der FCS noch klären, aber in der fünften Minute trafen die Gastgeber. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld ging es zügig nach vorne. Die Viktoria spielte es stark aus. Handle bediente Zank, der ließ für Münst abtropfen, Münst legte auf den komplett freistehenden Sponsel ab, Menzel war ohne Abwehrchance und es stand 1:0.

Cheftrainer Jürgen Luginger nahm im Vergleich zum Jahresauftakt gegen Cottbus eine personelle Änderung vor. Rabihic ersetzte Elongo-Yombo, der als Joker zur Verfügung stand.

Die Blau-Schwarzen kamen noch nicht richtig rein. Köln behielt vorerst ein Übergewicht und verbuchte den nächsten Abschluss. Wolf erhielt vor dem Strafraum zu viel Raum und prüfte Menzel aus 17 Metern. Der Keeper klärte zur Ecke (14.).

Dann auch die erste Szene des FCS. Pick steckte auf Rizzuto durch. Sein Abschluss geriet etwas zu zentral. Schulz klärte (17.). Kurz danach blockte Kloss einen Schuss von Brünker mit vollem Körpereinsatz (18.).

Aber Köln schlug erneut zu. Otto scheiterte noch an Menzel (20.). Nach einem Freistoß von Münst klingelte es allerdings erneut. In der Mitte wurde nicht geklärt, Menzel warf sich beim Schuss von Kloss noch dazwischen, aber Boboy verwandelte den Abpraller zum 2:0 (22.).

Die Möglichkeit umgehend zurückzukommen vergab Pick aus 10 Metern, in dem er die Kugel rechts am Kasten vorbei setzte (23.).

Luginger reagierte bereits nach 32 Minuten doppelt. Krahn und Vasiliadis ersetzten Zeitz und Rabihic. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Brünker, sodass mit der Einwechslung von Schmidt früh der dritte Wechsel folgen musste (41.).

Der FCS präsentierte sich jetzt deutlich besser, kam aber erst in der Nachspielzeit zu Chancen. Bretschneider scheiterte zunächst per Kopf (45.). Deutlich gefährlicher wurde es kurz später. Vasiliadis setzte Bretschneider ein, der gab flach nach innen, aber Civeja scheitert an Keeper Schulz (45.).

Raus aus der Kabine ging es mit einer Möglichkeit für Köln. Münst servierte eine Ecke auf den Kopf von Otto, der über den Kasten abschloss (47.). Die Blau-Schwarzen waren aber auch da. Vasiliadis blieb mit seinem Versuch in der Abwehr hängen (53.). Schmidt köpfte Sekunden später vorbei (53.). Und es folgte gleich die nächste Szene. Rizzuto flankte scharf nach innen. Schmidt hatte sich zwar gut freigestohlen, setzte seinen Schuss aber zu hoch an (54.).

Das Luginger-Team war sehr deutlich am Drücker, aber das Tor wollte erneut nicht fallen. Pick setzte sich am Sechzehner gut durch und legte auf den besser postierten Civeja ab. Schulz konnte nicht mehr eingreifen, doch Civeja schoss genau auf Handle, der kurz vor der Linie klärte (63.). Auch Schmidt (69.), Pick (71.) und Bretschneider (73.) war kein Erfolgserlebnis gegönnt.

Luginger reagierte zur Schlussviertelstunde erneut und brachte Elongo-Yombo für Civeja. Der hatte auch den nächsten Hochkaräter. Sontheimer flankte, Elongo-Yombo setzte die Kugel aus kurzer Distanz an den Pfosten (85.). Es sollte nicht sein und blieb aufgrund der schlechten Chancenverwertung trotz Überlegenheit und klarem Chancenplus ab der 30. Minute bei der Niederlage.

FCS-Trainer Jürgen Luginger sagte nach dem Spiel: Wir haben schlecht angefangen, kassieren gleich zwei Gegenrore. Wir haben dann gewechselt und umgestellt, da wurde es etwas besser. Wir haben uns Chancen erspielt, aber wieder machen wir sie nicht rein. Das müssen wir schnell abstellen, sonst bekommen wir keine Punktw. Das haben wir uns sicher anders vorgestellt, wir wollten hier den Bock umstossen, das ist uns nicht gelungen".

Die Auswirkungen in der Tabelle werden erst nach den restlichen Spielen des Wochenendes offensichtlich. Am kommenden Samstag um 14 Uhr empfängt der FCS den VfL Osnabrück im Ludwigspark-Stadion. Der FC Viktoria empfängt gleichzeitig den SV Waldhof Mannheim im Spirtpark Höhenberg.