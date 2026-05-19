Erneute Niederlage im Isarwinkel trotz mega Fanclubs

Am Samstagabend bestritten die Damen der SG Isarwinkel als Abschluss eines langen Heimspieltages nach den Herren ihr Heimspiel gegen den Tabellensechsten FC Real Kreuth. Die klare Devise lautete: Heimsieg. Mit zahlreicher Unterstützung von Fans – vom Vorstand über die Spieler der ersten und zweiten Mannschaft bis hin zu den D-Juniorinnen des LSC – war die Kulisse für einen erfolgreichen Fußballabend bereitet.

In der 14. Minute folgte schließlich die Führung: Susanne Fiedler schickte Antonia Holzner mit einem cleveren Pass in den Lauf. Holzner blieb vor dem Tor cool und schob zum vielumjubelten 1:0 ein.

Die Partie begann intensiv und temporeich auf beiden Seiten. Die SG Isarwinkel tat sich zunächst schwer, richtig ins Spiel zu finden. Vor allem im Spielaufbau fehlte zu Beginn die gewohnte Sicherheit, da die Gegnerinnen früh störten und durch eine hohe Laufbereitschaft viel Druck auf die Gastgeberinnen ausübten. Nach rund zehn Minuten beruhigte sich das Spielgeschehen jedoch etwas und die SG Isarwinkel fand besser in die Partie. Durch ruhigen Spielaufbau und mehr Kontrolle über Ball und Spielgeschehen übernahm die Mannschaft zunehmend die Initiative.

Die Freude über die Führung hielt jedoch nicht lange an. Nur fünf Minuten später nahm sich Maximiliane Liccati aus gut 25 Metern ein Herz und setzte einen Sonntagsschuss unhaltbar unter die Latte zum 1:1-Ausgleich.

Bis zur Halbzeit passierte anschließend wenig Zwingendes. Die SG konnte sich zwar die ein oder andere Möglichkeit erspielen, doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Real Kreuth den besseren Start. Nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive der SG nutzte Lucie Hörth die Gelegenheit eiskalt aus und brachte die Gäste mit 2:1 in Führung.

Keine zehn Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Johanna di Gaetano versuchte es mit einem zunächst harmlos wirkenden Abschluss, der aus kurzer Distanz unglücklich durch eine SG-Abwehrspielerin abgefälscht wurde und damit für die Torhüterin unhaltbar als Bogenlampe zum 3:1 im Netz landete.

Nun hieß es für die SG: Alles oder nichts. Die Gastgeberinnen gaben sich nicht auf und versuchten weiterhin, mit Ruhe und Struktur ihr Spiel aufzubauen. Doch immer wieder war ein Fuß der Kreutherinnen dazwischen und verhinderte gefährliche Aktionen.

Etwa 15 Minuten vor Spielende keimte nochmals Hoffnung auf: Annalena Fiedler setzte zu einem starken Sololauf an, den keine Gegenspielerin stoppen konnte, und blieb anschließend vor der Torhüterin eiskalt. Mit einem platzierten Abschluss in die rechte Ecke verkürzte sie auf 2:3.

Der Anschlusstreffer sorgte nochmals für neuen Mut, doch in der Schlussphase fehlte die letzte Durchschlagskraft, um noch zum Ausgleich zu kommen. So musste sich die SG Isarwinkel am Ende trotz großem Kampf knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Die SG Isarwinkel inklusive Trainerteam bedankt sich außerdem herzlich bei den Juniorinnen des LSC, die sogar selbstgebastelte Schilder mitgebracht hatten und die Mannschaft über die gesamten 90 Minuten lautstark unterstützten.

Bericht von C. Schnaderbeck