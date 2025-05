Erneute Niederlage für Russikon

Eigentlich begann der FC Russikon gut und hatte auch Chancen vorzuweisen. Jedoch konnte er sie, wie so oft, nicht nutzen. So waren es die Hausherren, welche mit dem ersten Torschuss überhaupt in Führung gingen. Nach einem Eckball und dem darauffolgenden Durcheinander im Strafraum der Gäste, war es Oliver Hofmann, welcher das Leder über die Linie bugsierte – 1:0 (8). Auch danach hatten die Oberländer die besseren Chancen und hätten das Skore egalisieren müssen, jedoch vergaben sie ihre Möglichkeiten teilweise fahrlässig. Die Seebuben kamen aber immer besser in die Partie. So hatten auch sie diverse Torchancen, wussten jedoch ebenfalls nichts damit anzufangen. So gingen die beiden Mannschaften am späteren Sonntagnachmittag in die Halbzeitpause. Als die Partie wieder angepfiffen wurde, spielte der FC Stäfa 3 bereits auf Zeit. Von Beginn weg. Er liess sich bei all seinen Aktionen sehr viel Zeit und hatte keine Eile, das Spiel jeweils wieder fortzusetzen. Die Gäste hätten aber sowieso nichts entgegenzusetzen gehabt, da sie im zweiten Durchgang quasi inexistent waren. Die Bälle kamen kaum in die Spitze, das Mittelfeld wurde permanent überspielt. Nach rund 60 Minuten stellte man in der Abwehr auf eine Dreierkette – in der Hoffnung, mit einem zusätzlichen Stürmer das Skore egalisieren zu können. Jedoch scheiterte dieses Vorhaben bereits in der Entstehung. Robel Berhane profitierte von der «Unterbesetzung» in der Abwehrkette und schob lässig ein – 2:0 (63). Obwohl die Russiker vieles versuchten, verpuffte so ziemlich alles. Sie waren an diesem Tag schlicht zu harmlos. Es ging nicht viel. Als die Hausherren das 2:0 erzielt hatten, war die Partie vorbei. Die Seebuben mussten nicht mehr, die Oberländer konnten nicht mehr. Es gelang ihnen nicht, mehrere Pässe aneinander zu spielen oder einen gefährlichen Angriff herauszuspielen. Der FC Stäfa 3 hatte leichtes Spiel und konnte den FC Russikon 2 einfach auskontern. Jan Brunner erhöhte kurz vor Schluss auf 3:0 (84). In den Schlussminuten brach Russikon komplett auseinander und musste zwei weitere Gegentreffer, welche durch Maurin Uhr (4:0, 90.+3) und Karim Abdin (5:0, 90.+5) erzielt werden konnten, hinnehmen. Nicht einmal Stäfa wird damit gerechnet haben, dass Russikon so auseinanderbricht und kaum Gegenwehr leistet. Der Schiedsrichter pfiff nach etwas mehr als 90 Minuten ab und beendete somit die Aufstiegshoffnungen des FC Russikon.