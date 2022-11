Erneute Niederlage für Nartum/Horstedt

Nartum/Horstedt musste in der Fußball-Bezirksliga der Frauen eine erneute Niederlage hinnehmen. Die SG verlor mit 0:3 (0:2) gegen Ahlerstedt/Ottendorf II.

So., 06.11.2022, 17:00 Uhr

Schon wieder spielten die Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit schwach. „Ich weiß auch nicht, woran es liegt“, so Trainer Marc Schlichting. „In der Halbzeit muss ich laut werden, dann läuft es. Vielleicht sollte ich schon vor dem Spiel damit anfangen“, so der SG-Coach, dessen Team zur Pause nach Toren von Rieke Meyer und Mirja Lemmermann mit 0:2 zurücklag.

Im zweiten Abschnitt spielten die Gastgeberinnen deutlich besser auf. „Da haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt, waren präsent, zweikampfstark, hellwach“, so Schlichting. Doch kurz vor Schluss musste die SG noch das 0:3 durch Anna Krause hinnehmen, die per Strafstoß traf.