Erneute Niederlage für die SG-Reserve!

Für die zweite Mannschaft der SG 1945 Dielheim läuft es in dieser Saison nicht besonders gut. Den eigenen Ansprüchen hängt man weit hinterher. Obwohl es gegen Balzfeld nach einem Sieg aussah, musste man auch in dieser Partie in letzter Sekunde den Ausgleichstreffer hinnehmen. Nun stand das Auswärtsspiel beim FC Frauenweiler 2 an.

Dielheim, die einige Ausfälle und damit einen sehr dezimierten Kader hatten, wollten unbedingt einen Sieg für die nächsten Punkte und vor allem fürs Selbstvertrauen einfahren. Der Anfang der Partie sah schonmal ganz gut aus, als man bereits in der 11. Spielminute mit 1:0 durch Sven Lahr in Führung ging. Doch wie es leider so oft diese Saison ist, hielt die Freude nicht lange an. Die Gastgeber konnten nur sieben Minuten später zum 1:1 ausgleichen. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Gewisse Dinge wurden in der Pause angesprochen, die besser gemacht werden müssen. Nach dem Wiederanpfiff kam die SG allerdings schlecht aus der Kabine. Die Mannschaft zeigte eine schlechte Vorstellung und wurde dafür bestraft. In der 78. Spielminute drehte die Heimmannschaft das Spiel und ging mit 2:1 in Führung. Am Ende wurde die Zeit zu knapp, sodass Dielheim mit leeren Händen dastand und auch das nächste Spiel verlor.