Erneute Niederlage der Deizisauerinnen

Die Deizisauerinnen setzen ihre Negativserie fort und verloren das Heimspiel gegen die SG Schorndof mit 1:5.

Zunächst erspielten sich die Deizisauerinnen zwei gute Chancen aus dem Spiel heraus, jedoch fehlte das Glück für den Führungstreffer. Die Deizisauerinnen schafften es dann jedoch nicht, die Vorgaben des Trainers umzusetzen. Es fehlte vor allem in der kämpferischen und läuferischen Leistung und der fehlende Mut war deutlich zu spüren. In der 15. Spielminute verwandelte Larissa Tihanyi nach einem Ball über die Abwehrkette zum 1:0 Führungstreffer. Die Schorndorferinnen übernahmen das Spiel und führten zur Halbzeit verdient nach weiteren Treffern von Laura Rotärmel, Annika Kurz und Larissa Tihanyi bereits mit 0:4.

Nach der Halbzeitpause verkürzten die Deizisauerinnen nach Vorlage von Claudia Lopes durch Anna Koch in der 60. Spielminute zum 1:4. In der 70. Spielminute mussten die Deizisauerinnen verletzungsbedingt ihre Stürmerin Julia Knoblauch vom Feld nehmen. Die Deizisauerinnen fanden nicht mehr Zugriff zum Spiel und kassierten in der 78. Spielminute erneut durch Larissa Tihanyi das 1:5. Aufgrund einer roten Karte musste man das Spiel dann in Unterzahl beenden. Die Deizisauerinnen bleiben mit nur insgesamt acht Punkten aus vierzehn Spielen weiterhin auf dem direkten Abstiegsplatz.



Am kommenden Sonntag, den 29. März empfangen die Deizisauerinnen den TSV Heimsheim. Anpfiff ist um 11:00 Uhr auf der Hinteren Halde.



