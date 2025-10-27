Erneute Niederlage der Deizisauerinnen

Die Deizisauerinnen müssen sich gegen die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart Ost II mit 4:2 geschlagen geben. Von Beginn an wollten die Frauen des TSV Deizisau durch Pressing zu Chancen kommen und gegen die Stuttgarterinnen die notwendigen und wichtigen drei Punkte einfahren. In der 21. Spielminute ging die Heimmannschaft durch Anika Dieterle durch einen Abwehrfehler der Deizisauerinnen mit 1:0 in Führung. Doch die Deizisauerinnen ließen sich durch das Gegentor nicht unterkriegen und kombinierten sich stark von hinten raus. Durch einen Steckpass von Anna Koch in der 34. Minute gelang es Julia Knoblauch im 1 gegen 1 sich durchzudribbeln und durch einschieben zum 1:1 auszugleichen. Nach der Halbzeitpause wollten die Deizisauerinnen an der Leistung anknüpfen, gingen jedoch in der 50. Spielminute durch ein Tor von Kathrin Mowlai zum 2:1 erneut in Rückstand. Doch auch davon ließen sich die Deizisauerinnen nicht einschüchtern. In der 62. Spielminute glichen die Deizisauerinnen nach einem Eckball von Anna Koch und dem Kopfball von Julia Knoblauch erneut aus. Nach dem 2:2 warfen die Deizisauerinnen nochmals alles nach vorne und versuchten vor allem die gut herausgespielten Kontersituationen der FSV Waldebene zu unterbinden. Doch der Punkt konnte nicht gehalten werden und so kassierte man in der 81. Spielminute nach einem Distanzschuss durch Kathrin Mowlai das 3:2. Nur vier Minuten später erhöhten die Stuttgarterinnen in der 85. Spielminute durch Jule Macher auf 4:2, nachdem ein Foulspiel der Heimmannschaft nicht gepfiffen worden ist und die Stuttgarterinnen die Passivität der Deizisauerinnen eiskalt ausnutzten. Aufgrund der heutigen Niederlage bleiben die Deizisauerinnen mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen dicht an den Abstiegsplätzen.



Kommenden Sonntag, den 02. November empfangen die Frauen des TSV Deizisau den TSV Münchingen III, welche mit insgesamt vier Punkten den Relegationsplatz belegen. Anpfiff ist um 11:00 Uhr auf der Hinteren Halde.



⚽️⚽️ Knoblauch