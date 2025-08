Erneute Niederlage: Dachau crasht Langengeislings Jubiläumsfeier

Kein Sieg zum 105. Geburtstag: Der FC Langengeisling verliert im Kellerduell gegen den ASV Dachau.

Langengeisling – Der Fehlstart ist perfekt. Eine Woche nach dem 1:7-Auftaktdebakel beim SVN München verlor der FC Langengeisling sein erstes Heimspiel gegen den ASV Dachau 0:1 (0:0).

Am 1. August 1920 war der FCL gegründet worden. Eigentlich wollten die Geislinger den 105. Geburtstag feiern, mit einem Fest, mit Freibier und einem Sieg. Doch zum einen spielte das Wetter nicht mit, zum anderen der Gast aus Dachau. Dabei war auch der ASV denkbar schlecht in die Saison gestartet, mit einem 1:4-Heimdebakel gegen Altenerding. Also standen sich am zweiten Spieltag der Letzte und der Vorletzte gegenüber.

Beide Teams waren folglich erst einmal darauf bedacht, in der Defensive gut und sicher zu stehen. So tat sich zwar viel im Mittelfeld, es wurde auf beiden Seiten schnell und zügig kombiniert, doch der letzte Pass ins Zentrum gelang eigentlich nie. So versuchten es beide Mannschaften mit Fernschüssen, die aber nichts einbrachten.

So schossen bei Dachau zunächst Leon Schleich aus spitzem Winkel (15.) und Cihan Öztrük aus gut 16 Metern (16.) weit drüber. Dann waren die Geislinger dran. Den ersten FCL-Torschuss überhaupt feuerte Elias Mehringer in der 20. Minute ab, doch kam der Ball zu zentral, sodass ASV-Torwart Martin Schneider keine Mühe hatte. Wenig später zog Gui Jorge aus 16 Metern ab, doch das Leder ging knapp vorbei.

Und auch, als Dachau wieder etwas näher in Richtung FCL-Tor kam, bestand für die Gastgeber keine echte Gefahr, denn Schleich schoss vorbei (29.), und Max Bergner (40.) sowie Sebastian Mack (45.) jagten das Leder weit drüber.

Nach einer guten Stunde wurde es turbulent. Max Birnbeck hatte die große Möglichkeit für den FCL. Nach einem schönen Steckpass hatte er nur noch den Torwart vor sich, legte sich den Ball aber etwas zu weit vor, sodass Schneider in letzter Sekunde klären konnte (63.).

Nur eine Minute später hatte auf der Gegenseite Dachaus Niklas Kiermeier das 1:0 auf dem Fuß, doch wurde er zuerst geblockt und schob dann den Nachschuss am leeren Tor vorbei. Eine Viertelstunde vor Schluss fiel die ASV-Führung. Nach einem perfekten Pass auf die rechte Seite drang der eingewechselte Kilian Knöferl in den FCL-Strafraum ein, passte scharf nach innen, und Max Maier fälschte den Ball unhaltbar für Keeper Michael Hierl ins eigene Tor ab.

Die Geislinger warfen jetzt natürlich alles nach vorne und berannten das Dachauer Tor, doch echte Einschussmöglichkeiten ergaben sich nicht. Hier zeigte sich sehr deutlich, dass der FCL einen echten Mittelstürmer bräuchte, der sich im Strafraum durchsetzen kann. Und weil die Dachauer ihre Konter nicht konsequent ausspielten, blieb es beim 0:1.

Für die Geislinger geht es jetzt darum, möglichst schnell in die Spur zu finden, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren. Die Qualität hat die Mannschaft zweifellos, sie muss nur torgefährlicher werden.