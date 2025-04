Erneute Neusorger Pleite - Kampf um Platz 2 wieder offen

Tore: 1:0 Lukas Greger (85.) - Schiedsrichter: Robert Stich - Zuschauer: 60

Der SV Neusorg startete besser in die Partie und erspielte sich früh einige gute Möglichkeiten. Bereits in der 9. Minute schickte Krapf mit einem schönen Zuspiel Traßl auf die Reise, der allein vor dem Torhüter eiskalt zur 1:0-Führung einschob. In der Folge verpasste es Neusorg jedoch, die Führung weiter auszubauen, trotz weiterer hochkarätiger Chancen. Dadurch kam der FC Dießfurt besser ins Spiel und konnte ebenfalls einige gefährliche Aktionen verzeichnen. Mit dem Halbzeitpfiff erzielten die Gäste schließlich den Ausgleich: Eine direkt verwandelte Ecke brachte das 1:1.

Nach der Pause fand der SV Neusorg wieder besser ins Spiel. In der 63. Minute war es Herold, der im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Traßl souverän zur erneuten 2:1-Führung. Kurz darauf hatte Hupas die große Möglichkeit, die Führung auf zwei oder drei Tore auszubauen, doch Neusorg ließ die klaren Chancen ungenutzt. In der 72. Minute nutzte Dießfurt erneut eine Ecke und glich zum 2:2 aus. In der 80. Minute war es wieder ein Standard, der die Entscheidung brachte: Nach einer weiteren Standartsituation köpfte Mosin zur 3:2-Führung für die Gäste ein. Am Ende musste sich der SV Neusorg trotz guter Leistung erneut über die mangelnde Chancenverwertung ärgern. (Quelle: Spielbericht SV Neusorg)

“Wir waren erneut die bessere Mannschaft, aber im Fußball zählen die Tore und nicht, wie schön man spielt. Jetzt heißt es, den Blick nach vorne zu richten, sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren und alles reinzuhauen”, so SVN-Coach Patrick Müller.

Der Spartenleiter der Gäste, Henry Schraml, fasst den Auswärtssieg in seinen Worten zusammen: "Durch den Sieg in Neusorg hat sich der FC Diessfurt noch die Chance auf den 2. Platz bewahrt. Die ersten 25. Minute hatte Neusorg das Spiel unter Kontrolle und ging verdient in Führung. Allmählich konnte der FCD die Ordnung finden und setzte dem SV Neusorg ein paar Nadelstiche entgegen. Nach einer guten, scharf getretenen Ecke von Andy Brüderer lenkte der Torwart von Neusorg den Ball über die eigene Linie. Der Ausgleich war kurz vor der Pause war wichtig.

In der 2. Halbzeit war es ein offeneres Spiel. Diessfurt setzte alles daran, das Spiel zu gewinnen und war natürlich dadurch konteranfällig. Bei so einem Konter wurde der Stürmer von Neusorg im Strafraum gefoult und Neusorg ging wieder in Führung. Aber man muss unserer Mannschaft ein dickes Lob zollen, denn sie gab niemals auf. Durch zwei sehenswerte Standards mit schönen Kopfballtreffern von Michal Hlavsa und Alexander Mosin wendeten wir das Blatt. Danach hatte man noch zwei gute Chancen um das Ergebnis auszubauen. Die gingen aber knapp vorbei. Auf Grund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung."

Tore: 1:0 Leon Traßl (9.), 1:1 Corbinian Wedlich (44./Eigentor), 2:1 Leon Traßl (64./Strafstoß), 2:2 Michal Hlavsa (72.), 2:3 Alexander Mosin (79.) - Schiedsrichter: Enes Özbay - Zuschauer: 80