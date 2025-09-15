Erneute Klatsche - starke erste Halbzeit bleibt unbelohnt

Wir erwischen den besseren Start: Schon in der 5. Minute hat Consti die Riesenchance, wird aber im letzten Moment geblockt. Die Partie bleibt ausgeglichen, die Gäste haben über ihre starke rechte Seite etwas mehr vom Spiel. Leon (19.) und Raffi (23.) setzen Nadelstiche, doch es fehlt die letzte Konsequenz. Danny vergibt in der 41. Minute freistehend – und fast im Gegenzug schlägt es ein: Ecke, Kopfball, 0:1 (42.). Kurz vor der Pause scheitert Leon am Torwart.

Nach dem Wechsel hat der eingewechselte Enrico direkt die Chance zum Ausgleich (48.), wenig später rettet Leon in höchster Not (50.). Danach flacht die Partie ab, wir verlieren die spielerische Linie und erzeugen zu wenig Durchschlagskraft. Nach der Umstellung auf Dreierkette erhöht der Vizemeister eiskalt auf 0:2 (70.) und legt in der 78. Minute sogar das 0:3 nach. In der 90. trifft Danny nur die Latte – mehr ist nicht drin.