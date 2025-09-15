Erneute Klatsche - Starke 1. Halbzeit bleibt unbelohnt

Fünf Änderungen im Vergleich zur Vorwoche: Jannik (Tor), Pouria, Consti, Kalle und Jonas starten für Lars, Lasse (beide Urlaub), Micha und Lamin (verletzt).

Wir erwischen den besseren Start: Schon in der 5. Minute hat Consti die Riesenchance, wird aber im letzten Moment geblockt. Die Partie bleibt ausgeglichen, die Gäste haben über ihre starke rechte Seite etwas mehr vom Spiel. Leon (19.) und Raffi (23.) setzen Nadelstiche, doch es fehlt die letzte Konsequenz. Danny vergibt in der 41. Minute freistehend – und fast im Gegenzug schlägt es ein: Ecke, Kopfball, 0:1 (42.). Kurz vor der Pause scheitert Leon am Torwart.