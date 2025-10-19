Erneute Klatsche für Thalmassing

Die Rollen waren zu Beginn klar verteilt. Der bis dato ungeschlagene Tabellenführer empfängt zuletzt arg strauchelnde Roosters. Nach den zwei deutlichen Niederlagen war man an diesem Tag im Thalmassinger Lager auf Wiedergutmachung aus. Personell hat sich die Situation wieder etwas entspannt wenngleich es immer noch nicht das gelbe vom Ei ist.

In der Anfangsphase kamen die Roosters gut in die Partie und kämpften sich gut rein. Dann verzeichnete man die erste Ecke des Spiels. Sünching klärt, Teichert kommt an den Ball, weiter zu Nöllgen, wieder Teichert und die Hausherren eroberten die Kugel durch agressives Pressing zurück. Den ersten Abschluss bei diesem Konter parierte Reicherseder, ehe Karl nach einer Flanke von Marek am zweiten Pfosten einnickte. Vier Minuten später folgte ein schöner Angriff der Hausherren, Taktgeber Marek auf die linke Seite, Lehner setzte sich mit Wucht durch, blieb vorm Tor cool und schob ins lange Eck. Lehner stellte dann auf 3:0 in der 14. Minute, nach einer Ecke köpfte er den Ball ins lange Eck direkt neben den Pfosten. Thalmassing total von der Rolle, kein Zugriff, keine Zweikämpfe, keine Agressivität. Die Heimelf schaltete nun etwas zurück, kontrollierte aber weiter das Geschehen. Bis auf einen Abschluss von Wohlmann, der versuchte Ordnung zu schaffen, war nichts drin.

Neu-Coach Zweckerl, welcher mit Besenhard nun ein Trainerduo bildet, wechselte in der Halbzeit zweimal. Ebenso schien die Kabinenansprache den ein oder anderen Spieler wachzurütteln. Das Auftreten der Roosters gefiel im zweiten Durchgang deutlich besser. Man fand besser in die Zweikämpfe, zeigte mehr Laufbereitschaft und war bereit nicht aufzugeben. Nach einer guten Stunde dann die Chance für Wohlmann zum Anschluss. Nach Pass von Zelzer lief er alleine auf Hampel, schoss aber zu hoch, Hampel noch dran - dennoch gab es Abstoß. Im Gegenzug schoss Schmidbauer aus kurzer Distanz vorbei. Das Spiel nun deutlich offener. Hampel parierte einen Freistoß von Froschhammer stark zur Ecke. Nach dieser scheiterte Zelzer aus kurzer Distanz wieder an Hampel. Der Sünchinger Keeper war in dieser Drangphase der Roosters der nötige Rückhalt. Sünching fing sich dann wieder und Schmidbauer stellte auf 4:0. Der Drop war dann gelutscht. Thalmassing versäumte es abermals aus den wenigen Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Hätte man 1-2 Anschlusstreffer gemacht, wäre die Partie sicherlich wieder spannend geworden. Schmidbauer und Lehner schraubten dann in den Minuten 79. und 86. auf 6:0.