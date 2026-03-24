Erneute Klatsche für den TSV Deinsen Defensive Schwächen und ein turbulenter Zwischenfall prägen die 2:7-Niederlage gegen FC Concordia Hildesheim von Redaktion · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Der TSV Deinsen erlebt ein Déjà-vu: Wie schon in der Vorwoche setzt es sieben Gegentreffer. Gegen Concordia Hildesheim ist die Partie früh entschieden – und wird später von einem unschönen Eklat überschattet.

Der TSV Deinsen musste am Wochenende die nächste deutliche Niederlage hinnehmen. Gegen den FC Concordia Hildesheim unterlag das Team klar mit 2:7 (0:3) und offenbarte dabei erneut gravierende Defensivprobleme. Bereits in der Anfangsphase geriet Deinsen massiv unter Druck. In den ersten 20 Minuten agierte die Mannschaft ungeordnet und fehleranfällig, was die Gastgeber konsequent ausnutzten. Drei einfache Ballverluste führten zu ebenso vielen Gegentreffern – ein früher Rückstand, von dem sich das Team kaum erholte. In der Folge verflachte die Partie zunehmend, ohne dass sich am Spielstand bis zur Halbzeit noch etwas änderte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Deinsen zumindest offensiv eine Reaktion. Mehrere Angriffe wurden zielstrebiger vorgetragen, was sich schließlich auch im Ergebnis widerspiegelte: Milan Ander und Karim Farid verkürzten mit ihren Treffern zwischenzeitlich. Doch die Hoffnungen auf eine Aufholjagd wurden durch anhaltende Abstimmungsprobleme in der Defensive schnell zunichtegemacht. Die fehlende Kompaktheit im Defensivverbund ermöglichte Concordia vier weitere Tore. Überschattet wurde die Partie von einem hitzigen Zwischenfall. Nachdem ein Deinsener Spieler für ein aus Sicht des Teams normales Foulspiel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden war, eskalierte die Situation wenig später an der Seitenlinie. Beim Stand von 5:2 für die Hausherren sah sich der Trainer von Concordia nach einer lautstarken Schimpftirade inklusive Beleidigungen in Richtung der Deinsener Spieler ebenfalls mit einem Platzverweis konfrontiert. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie daraufhin für mehrere Minuten.