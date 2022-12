Erneute Heimniederlage für Breitungen Die SG Kalten/Rhön traf zweimal nach Standards und entführte die Punkte aus Breitungen.

Unter widrigen Bedingungen startete am 2. Advent die Partie Breitungen gegen die SG Kaltensundheim. Die erste Möglichkeit der Partie hatten die Gäste durch Kevin Wagner, aber Breitungens Keeper Niklas Teubert war zu Stelle. In der 14. Spielminute sprintete Breitungens Top-Torjäger Marcel Willmann alleine Richtung gegnerisches Gehäuse, aber auch der Gästekeeper war blitzschnell zur Stelle und parierte die Situation. Nur drei Minuten später folgte die nächste Möglichkeit durch Marcel Willmann, aber auch diese führte nicht zum Torerfolg. In der 28. Spielminute verwandelte Luca Werner einen Eckball mustergültig zum 1:0 für die Gäste. Nach der Führung versuchten es die Gäste weiterhin über Konter und langen Bällen, aber Zählbares kam dabei nicht heraus.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 54. Spielminute bis die Zuschauer wieder eine gute Torchance zu sehen bekamen, allerdings für die Gäste. In der 56. Spielminute verfehlten die Gäste einen Rückpass und Marcel Willmann reagierte pfeilschnell und erzielte den Ausgleichstreffer für Breitungen. In der 67. Minute nutzten die Gäste erneut einen Kopfball, aber dieses Mal nach einem Freistoß. Kevin Kranz traf zum 2:1 aus Sicht der SG Kaltensundheim. Breitungen suchte seinen Erfolg über schnelle Vorstöße über die Außen, aber die entscheidenden Bälle blieben aus. In der 82. Spielminute prallten Marcel König und Dario Wackes im Strafraum mit den Köpfen zusammen und für den Breitunger ging es nicht weiter. Für ihn kam Nils Hartleib. In den letzten Minuten der Partie verstärkte Breitungen nochmal seine Offensivbemühungen und drängte mit aller Kraft auf den Ausgleich. Die Gäste aus der Rhön standen allerdings hinten kompakt und sicher. In der Nachspielzeit wurde Marcel Willmann an der Strafraumgrenze gefoult, aber der Freistoß blieb ohne Folgen. Kurz vor dem Abpfiff hatte Jannik Kümpel die letzte Chance für die Breitunger per Kopf, aber auch diese blieb ohne Wirkung. Am Ende setzten sich die Gäste knapp mit 2:1 durch und bescherten den Breitungern eine erneute Heimniederlage.