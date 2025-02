Erneute Einbruchserie im Bremer Amateurfußball: Täter in Grohn gefasst

Die Einbruchserie im Bremer Amateurfußball reißt nicht ab. Nachdem in den letzten Wochen des vergangenen Jahres bereits mehrere Vereine betroffen waren, kam es nun erneut zu mehreren Einbrüchen. Gleich vier Clubs wurden am vergangenen Wochenende Ziel von Diebstählen und Vandalismus: SC Borgfeld, SG Aumund-Vegesack, TuS Schwachhausen und SV Grohn meldeten Vorfälle auf ihren Vereinsgeländen.

Weit schwerwiegender war der Einbruch am Vortag bei der SG Aumund-Vegesack. Während der ersten Halbzeit des Bremen-Liga-Spiels gegen Tura Bremen drangen Täter in die Vereinsräume ein und entwendeten Bargeld, Ausweise, Telefone und Autoschlüssel. Dank einer Videoaufzeichnung, die während der Spiele angefertigt wird, konnten die Täter zumindest dokumentiert werden. Die entwendeten Autoschlüssel wurden später unweit der Fahrzeuge gefunden, was darauf hindeutet, dass die Täter es vor allem auf Wertgegenstände in den Autos abgesehen hatten. Das Nachholspiel wurde aufgrund der Vorkommnisse abgebrochen.

Borgfeld und Schwachhausen ebenfalls betroffen

Auch der SC Borgfeld wurde am Samstag Ziel eines Einbruchs. Dort verschafften sich Unbekannte Zugang zum Kabinentrakt und brachen Türen zu einer leeren Schiedsrichterkabine sowie zum Geschäftszimmer auf. Entwendet wurde offenbar nichts, die Vereinsverantwortlichen gehen davon aus, dass die Täter gestört wurden.

Ein ähnliches Szenario ereignete sich beim TuS Schwachhausen während eines Testspiels gegen Vatan Sport. Unbekannte drangen in das Vereinsgebäude ein und öffneten gewaltsam mehrere Türen. Auch hier wurde nichts gestohlen, möglicherweise ebenfalls aufgrund einer ungewollten Unterbrechung.

Bremer Amateurfußball weiterhin im Visier von Einbrechern

"Die Serie von Einbrüchen setzt sich damit pünktlich zum Start der Rückrunde fort. Während die Täter in Grohn gefasst wurden, bleibt unklar, ob es sich um eine zusammenhängende Gruppe handelt oder ob weitere Einbrüche drohen. Die betroffenen Vereine hoffen, dass die Aufklärung der Vorfälle zu einem schnellen Ende der Einbruchsserie führt.

Inzwischen warnt auch der Bremer Fußballverband in einem Posting in den sozialen Medien vor den Einbrechern:

Leider kommt es in letzter Zeit wieder vermehrt zu Einbrüchen in die Kabinen auf Bremer Fußballplätzen während der Spiele. Täter nutzen die Gelegenheit, um Wertsachen zu entwenden.



Um das Risiko zu minimieren, bitten wir Euch und Eure Vereinsmitglieder, folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Also bitte weitergeben:

Lasst keine Wertsachen (z. B. Geldbörsen, Handys, Uhren, Autoschlüssel) in den Kabinen zurück.

Sorgt dafür, dass die Kabinentüren während der Spiele sicher verschlossen sind.

Achtet darauf, dass die Haupteingangstüren der Sportanlagen geschlossen bleiben und unbefugten Personen der Zutritt verwehrt wird.

Sensibilisiert euer Team für das Thema und bittet es, verdächtige Beobachtungen umgehend bei der Polizei zu melden.

Wir hoffen, dass durch diese Maßnahmen weitere Vorfälle verhindert werden können!"