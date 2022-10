– Foto: MTV

Erneute Auswärtsniederlage

Auch im vierten Auswärtsspiel verlieren die MTV Diessen Frauen mit einem Tor Unterschied und stehen nach wie vor mit 0 Auswärtspunkten da. In Traunstein gab's am vergangenen Samstag die nächste knappe 0-1 Niederlage. "Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt. In der ersten Halbzeit fehlte uns offensiv die Durchschlagskraft, da hat das 1-0 von Traunstein im wahrsten Sinn den Unterschied gemacht," zieht Coach Weis das Fazit. Gemeint war die am Ende spielentscheidende Szene von Felicitas Beigel, die nach einer halben Stunde entschlossen nachsetzte und zum 1-0 Siegtreffer für die Gastgeberinnen traf. Großchancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware, kurz vor der Pause verteidigten Diessen Franzi Haydn und Keeperin Larissa Müske in höchster Not und verhinderten das 2-0.

In der zweiten Halbzeit kam der MTV besser ins Spiel und in der Schlussphase zu drei großen Tormöglichkeiten. Zunächst köpfte Maria Breitenberger nach einem Freistoß von Zoe Klein den Ball nur Zentimeter am Tor vorbei. Im Gegenzug hatte Traunstein die Chance, den Sack zuzumachen, ließ die Entscheidung aber liegen. Im Anschluss an einen Eckball kam Kathi Schultheiß aus 11 Metern zum Schuss und setzte den Ball knapp über das Tor. In der 89. Minute die größte Möglichkeit zum Ausgleich. Raffi Stemmer legte den Ball per Kopf in den Lauf von Andrea Bichler, die den Ball aus zentraler Position knapp über das Tor zirkelte. So blieb es beim knappen 1-0 Erfolg für die DJK Traunstein. "Ein Punktgewinn wär sicher nicht unverdient gewesen, die Mädels haben alles versucht, am Ende hat uns einfach das Quäntchen Glück gefehlt," so Weis. Am Wochenende kommt das derzeit formstärkste Team an den Ammersee, um 15 Uhr ist Anstoß gegen den TSV Neuried.