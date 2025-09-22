Erneute Aufholjagd vom Vfl Holsen

International Bünde - Vfl Holsen II 1:0 (0:0) 2. Minute Kaum rollte der Ball, der laut Aussage einiger Spieler wohl nicht korrekt aufgepumpt war, lag er schon im Netz. Das 1:0 für Inter Bünde in der 2. Spielminute war purer Kreisliga Slapstick. Einen Seitenwechsel auf Luca Ransiek, konnte dieser nur mit Schwierigkeiten verarbeiten und wollte Torwart Lars Fleischmann anspielen. Dieses Rückspiel verhungerte jedoch auf halbem Wege. Abdulbaki Ibili blieb wach und bestrafte diesen Fehler eiskalt.

Die Holser Abwehr machte in der ersten Halbzeit insgesamt einen verunsicherten Eindruck und so war es nur Glück, dass es in der 16. Spielminute nicht das zweite mal klingelte als Inter Bünde sich nicht traute auf das verwaiste Holser Tor zu schießen. Lars Fleischmann war zur Rettung aus seinem Tor gekommen, wurde aber ausgespielt.

In der Folge kam der Vfl Holsen zu ersten Möglichkeiten, die alle jedoch insgesamt ungefährlich blieben. Lediglich einen Flachschuss von Stefan Meyhöfer musste Torwart Emirhan Savas per Fußabwehr um den Pfosten lenken.

International Bünde - Vfl Holsen II

2:0 (1:0) 27. Minute

Trotzdem war es dann erneut Ibili, der nach Holser Abstimmungsproblemen, alleine auf Lars Fleischmann zu lief und cool rechts unten verwandelte. Damit war der Fehlstart für Holsen perfekt.

Der Rest der ersten Halbzeit war vor allem auf Holser Seite geprägt von Unsicherheiten auf dem undankbaren Rasen in Bustedt.

International Bünde - Vfl Holsen II

2:1 (2:0) 63. Minute

Die zweite Halbzeit verlief die ersten 15 Minuten ereignislos, bis Ivean Seibel sich ein Herz fasste und einfach mal drauf hielt.

Inters Torwart Savas hielt grandios. Den Nachschuss allerdings eroberte sich Stefan Meyhöfer aus abseitsverdächtiger Position und schaffte es den Ball auf Nico Wiedemann in die Mitte zu bringen, der für sein 4. Saisontor nur noch einschieben musste.

International Bünde - Vfl Holsen II

2:2 (2:1) 65. Minute

Damit war die Aufholjagd des VfL Holsen offiziel angebrochen. Und so dauerte es auch nur 2 Minuten bis Lennart Zoche, gennant LZ12 "die Schlange" oder "der schreckliche Lennart", per wunderschönem Schlenzer aus 16 Metern den Ausgleich besorgte.

Alles lief jetzt für den VfL aus Holsen. Stimmung kochte, Regen setze ein und Inter wurde zunehmend nervöser.

International Bünde - Vfl Holsen II

2:3 (2:2) 71. Minute

Dass ausgerechnet Lennart "die Schlange" Zoche dann auch sein zweites Tor schießen konnte und somit das Spiel schlussendlich drehen konnte war vor allem der Verdienst von Nico Wiedemann.

Dieser befand sich im Zweikampf mit Nico Budde, der ihm wahrscheinlich körperlich um das doppelte überlegen war.

Nico Wiedemann interessierte das herzlich wenig und so leitete er den Ball auf Lennart Zoche weiter, der Emirhan Savas umkurvte und irgendwie zwischen den verblieben Innenverteidigern den Ball ins Tor brachte.

International Bünde - Vfl Holsen II

2:4 (2:3) 76. Minute

Inter Bünde fiel in der Folge etwas auseinander und somit dauerte es erneut nur 5 Minuten bis sich Inter ein Foul an Stefan Meyhöfer im eigenene Strafraum nicht verkneifen konnten. Nico Wiedemann trat an und versenkte cool zum 2:4 für Holsen.

Damit war das Spiel aber noch lange nicht vorbei.

Erst roadrunnerte der mittlerweile eingewechselte Luis Bosien dem Kapitän von Inter davon. Das fand dieser so ungerechnet, dass er Ihn promt per Notbremse stoppte. Rote Karte war die folgerichtige Entscheidung.

International Bünde - Vfl Holsen II

2-5 (2:4) 2. Minute

Den Schlusspunkt setze in der Nachspielzeit noch der eingewechselte Julius Niemeyer, der sich für sein zweites Saisontor ein ganz besonders schönes aussuchte. Aus circa 18 Metern platziertze er seinen Schuss unhaltbar für den zu bemitleidenden Emirhan Savas im Tor von Inter, die sich mittlerweile den Abpfiff herbei sehnten.

Holsens nächste Aufgabe ist das Spietzenspiel zuhause gegen den FC Herford.