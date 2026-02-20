 2026-02-20T07:39:22.130Z

Ligabericht

Erneute Absage in Eichstätt - Auch in den Bayernligen geht nicht viel

Schneefälle machen vielerorts den Vereinen einen Strich durch die Rechnung

von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Es war leider abzusehen: Kräftige Schneefälle sind am Donnerstag über Bayern hinweggezogen und tauchten die Landschaften in dickes Weiß - freilich eher weniger geeignet für Freiluft-Fußball. Daher werden von den geplanten Nachholspielen im Verbandsbereich auch nur die wenigsten über die Bühne gehen können. Wir halten euch mit einem Überblick auf dem Laufenden:

Regionalliga Bayern


VfB Eichstätt - TSV Schwaben Augsburg abgs.

Schon zum zweiten Mal fällt diese Partie den Witterungsverhältnissen zum Opfer. Ende November war das Match ursprünglich angesetzt. Beide Teams wärmten sich schon auf, als das Schiedsrichtergespann allen einen Strich durch die Rechnung machte: An einigen Stellen war der Platz gefroren, das Verletzungsrisiko war zu groß. Dieses Mal macht der Schnee eine Austragung unmöglich. Aktuell liegen 10 bis 15 Zentimeter von der weißen Pracht im Hirsch-Sportpark.

Bayernliga Nord


SC Eltersdorf - SpVgg Bayern Hof abgs.
ATSV Erlangen - ASV Cham abgs.
ASV Neumarkt - SpVgg Weiden abgs.
FSV Stadeln - FC Coburg abgs.
Würzburger FV - TSV Neudrossenfeld abgs.
SC Großschwarzenlohe - SV Fortuna Regensburg abgs.

Bayernliga Süd

FC Pipinsried - FC Sturm Hauzenberg abgs.
>>>neuer Termin 21.04 um 18 Uhr

Landesliga Nordwest


TSV Eisingen - 1. FC Fuchsstadt abgs.
>>>neuer Termin am 25.03. um 19 Uhr

Landesliga Mitte

FC Tegernheim - 1. FC Bad Kötzting abgs.
SC Luhe-Wildenau - TSV Bogen abgs.

Landesliga Südost

TSV Kastl - SpVgg Unterhaching II abgs.

Landesliga Südwest

SG Niedersonthofen/Martinszell - FC Memmingen II abgs.