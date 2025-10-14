Erneut zu wenig! SV Stahl 2 verliert zum dritten Mal in Folge!

Nach dem Seitenwechsel zeigte Stahl ein deutlich verbessertes Gesicht. Man wollte sich nicht kampflos geschlagen geben, drängte auf den Anschlusstreffer und erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Doch das Tor wollte einfach nicht fallen. Stattdessen bekam Langewiesen einen Foulelfmeter zugesprochen und stellte damit auf den 0:3-Endstand. Für die Stahl Reserve war es bereits die dritte Niederlage in Folge – damit rutscht das Team auf Rang 4 der Tabelle ab. Wird die Mannschaft den kleinen Negativtrend bald stoppen können? Gelegenheit dazu gibt es bereits kommende Woche: Dann steht das traditionelle Kirmesspiel gegen Saalfeld III an. Dort soll endlich wieder ein Erfolgserlebnis her!

Für die Stahl Reserve spielten: