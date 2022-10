Erneut weite Reise für die U16 1.FC Saarbrücken: Nach Simmern nun über den Rhein nach Wirges

Nachdem die U16 am vergangenen Sonntag erfolgreich von ihrem Ausflug ins Hunsrück-Städtchen Simmern zurückgekehrt ist, geht es nun noch ein paar Kilometer weiter über den Rhein. Am Sonntag um 13 Uhr tritt das Team von Trainer Joscha Klauck um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Stadion gegen die SpVgg. EGC Wirges an. Für Klauck und d sein Team wieder eine neue Herausforderung. "Wir hatten jetzt in kurzer Zeit gegen den Spitzenreiter und das Schlusslicht gespielt, zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweisen. Nun treffen wir auf einen punktgleichen Gegner, den wir wieder anders bespielen müssen, weil sie sicher stärker als zuletzt die JFV Rhein-Hunsrück sind, zudem ist es auswärts nach vier Stunden Fahrt". In einem internen Testspiel stand sich das U16- und das U17-Teaqm am Mittwoch gegenüber, nachdem das Testspiel der U17 gegen Metz abgesagt wurde. "Wir wollen die U17 optimal auf das Spiel gegen den FC Augsburg vorbereiten und da haben wir die Gelegenheit genutzt. Wir müssen länger auf Maximilian Seltzer verzichten, der Rückenprobleme hat. Auch Maxi Jerne könnte für die Fahrt in den Westerwald ausfallen", sagte Klauck drei Tage vor dem Spiel. Ein Sieg könnte das FCS-Team am Fünften SV Gonsenheim vorbeiführen, die Mainzer spielen bereits am Samstag gegen Trier. Hinter den punkt- und torgleichen Gegnern vom Sonntag klafft eine Drei-Punkte-Lücke zum Achten Sportfreunde Eisbachtal. Die Westerwälder spielen ebenfalls am Sonntag um 13 Uhr zu Hause gegen den TSV Schott Mainz.