Adrian Exner ist maßgeblich an der durchaus erfolgreichen Saison der Viktoria beteiligt. Mit zehn Toren in 22 Einsätzen ist der zusammen mit Robin Flechsig zweitbester Torschütze im Team – nur Ralf Lamaj hat ein Tor mehr erzielt. Darüber hinaus hat der junge Stürmer sechs weitere Assists beigesteuert. Exner ist erst seit dieser Saison bei Georgsmarienhütte, wird den Verein also nach nur einer Saison wieder verlassen. Zuvor spielte SSC Dodesheide und sammelte in der Salon 2022/23 sogar drei Einsätze in der A-Junioren-Westfalenliga beim FC Eintracht Rheine, auch dort traf er bereits einmal. Ab nächster Saison hat Adrian Exner dann die Möglichkeit für den SV Bad Rothenfelde auf Torejagd zu gehe – in welcher Liga wird sich zeigen.