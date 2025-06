Der 21-Jährige Rudolph kann im Mittelfeld quasi jede Position bespielen und bringt der Mannschaft von Marko Tredup also reichlich Flexibilität in der Zentrale. In der abgelaufenen Saison wurde der Allrounder hauptsächlich in der zweiten Mannschaft von Melle eingesetzt, wobei er auf 24 Einsätze kam. Darüber hinaus durfte der Neuzugang einmal auch in der ersten Mannschaft ran und sammelte so seine ersten Landesligaerfahrungen im Herrenbereich. Auf der der offiziellen Homepage des SV Bad Rothenfelde stellt sich der Neuzugang einigen Fragen und erklärt seinen Wechsel zum SVR: „Da es mein erster Wechsel in meiner Laufbahn ist, bedeutet der Wechsel in erster Linie loszulassen und sich auf das ganze „Neue“ einzulassen und damit einhergehend auch die sportliche Herausforderung, die mich sehr reizt, anzunehmen." Darüber hinaus erklärt der junge Mittelfeldspieler die emotionale Bindung zu seinem vorherigen Verein: „Da ich seit Kleinauf beim SC Melle gespielt habe verbinde ich unheimlich viele Emotionen und positive Erinnerungen mit dem Verein, ich blicke also insgesamt sehr positiv auf die Zeit zurück, da mich die Leute dort und das Umfeld zu dem gemacht haben, der ich jetzt auf dem Feld bin.", so Rudolph. Ebenso wie sein Vorreiter Matteo Behrenswerth will auch Niklas Rudolph sowohl persönlich als auch mit dem Verein eine möglichst erfolgreiche Zeit haben: „Meine Ziele sind auf der einen Seite klar mich individuell weiterzuentwickeln, aber auch bestmöglich mit meiner Spielart dem Team weiterhelfen zu können und insgesamt eine sportlich erfolgreiche Saison mit dem Verein hinzulegen." erklärt Rudolph.