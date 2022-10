Erneut viele Tore beim Heimsieg der SGM T/A

Zu einem verdienten, wenn auch holprigen Heimsieg kam die SGM gegen die Gäste aus der Kreisstadt und bleibt damit weiterhin als einziges Team der Liga ungeschlagen.

Gleich die erste gute Torchance für die SGM verwertete Markus Rock in der 15. Minute nach einer schönen Kombination über Christian Villinger und Jens Fackler zum 1: 0. Der Tabellenvorletzte aus Biberach zeigte sich aber nur kurz geschockt und bot der Biechele-Elf durchaus Paroli, ohne dabei zunächst zu echten Torchancen zu kommen. Trotzdem gelang ihnen nach knapp einer halben Stunde im Anschluss an einen Freistoß das 1:1. Eine Minute später wäre Christian Villinger nach einer Freistoßflanke per Kopf beinahe der erneute Führungstreffer gelungen, doch der Ball flog knapp am Kasten vorbei. Kurze Zeit später scheiterte Jens Fackler mit seinem Versuch am Torhüter. In der 42. Minute dann aber doch wieder die Führung: Ein Freistoß von Christian Villinger flog an Freund und Feind vorbei und landete im langen Eck zum 2:1. Doch man hatte gerade ausgejubelt,. als den Gästen nur eine Minute später mit einem Schuss kurz vor der Strafraumgrenze der erneute Ausgleich gelang.