Erneut Verletzungsschock: Erlbach bangt um Hefter Erlbach gewinnt in Eggenfelden mit guter Leistung 2:0 von Thorsten Eisenacker · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser

Simon Hefter verletzte sich im Spiel gegen Eggenfelden am Knie – Foto: Werner Kroiß

Der SV Erlbach hat sein Testspiel gegen den SSV Eggenfelden bei tropischen Temperaturen mit 2:0 gewonnen. Gegen den Landesligisten setzte sich die Mannschaft von Teamchef Hans Grabmeier und Trainer Lukas Lechner verdient durch und sammelte damit weitere wichtige Erkenntnisse für den bevorstehenden Bayernliga-Auftakt.

Hefter mit erneuter Verletzung Das prägende Geprächsthema nach der Partie war aber die Verletzung von Simon Hefter. Der Mittelfeldspieler, der erst in der Winterpause nach einer Kreuzbandverletzung zurück auf das Spielfeld kehren konnte, zog sich wohl erneut eine schwere Knieverletzung zu. Lange Zeit passierte wenig auf dem Platz, die Führung erzielte Wolfgang Hahn erst nach einer Stunde, als er einen Abpraller aus zehn Metern trocken verwertete. Kurz darauf legte Luis Dafinger nach: Er zog von rechts schön in den Strafraum und traf aus spitzem Winkel zum 2:0 (66.). Torwart Egon Weber hielt seinen Kasten sauber und klärte zwei Großchancen der Eggenfeldener.

Mehrere Ex-Erlbacher beim SSV auf dem Platz Bei Eggenfelden liefen mit Laurin Hansbauer, Manasse Francisco, Akindo Abraham und Sebastian Hager gleich vier Ex-Erlbacher auf, der Landesligist zeigte eine gute Leistung und konnte mit Erlbach durchaus mithalten. Sportlicher Leiter Ralf Peiß zeigte sich zufrieden: „Das war heute ein guter Test gegen einen guten Gegner. Das Ergebnis ist verdient, das hat gepasst. Jetzt hoffen wir, dass wir gegen Hankofen zum Bayernligaauftakt ähnlich erfolgreich sein können." Auch Teamchef Hans Grabmeier zog eine positive Bilanz, sah aber noch Verbesserungsbedarf: „Das Spiel war in Ordnung, es gab Licht und Schatten. Wir hatten ein deutliches Chancenübergewicht. Für den Auftakt am Donnerstag müssen wir nun eine passende Formation finden und die richtige Mannschaft aufs Feld schicken."